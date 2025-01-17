Зима закінчилась? Наприкінці січня в Україні очікують до +20

Орієнтовний прогноз на 30 січня опублікувала синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря в деяких областях України може прогрітися до +20 градусів.

«Ясно, що прогноз попередній та орієнтовний, проте все ж… 30-го січня в Україні очікується до +10+15 (У Києві ймовірно до +15), а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла! Лише в східних областях десь +5+9 градусів. Я розумію, що декотрі ресурси підхоплять це, як ледь не сенсацію. Але ми тут з вами люди серйозні та відповідальні, розуміємо, що все потребує уточнення та терпіння», – підкреслила синоптикиня.

17-18 січня в Україні опадів не передбачається, додала Діденко. Проте вона попередила про сильний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Нагадаємо, у січні в Харкові вже два рази фіксували температурні рекорди. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла.