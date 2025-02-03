Последний день января побил температурный рекорд в Харькове. Будут ли морозы
31 января в Харькове в очередной раз зафиксировали температурный рекорд, сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.
Синоптики отметили, что в этот день столбики термометров прогрелись до 5,9 градуса тепла.
«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1955 году и составлял +5,3°С», — говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко отмечает: после 4 февраля в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью — 3-7 градусов, днем от 3 мороза до 3 тепла.
«Ориентировочный прогноз, требующий уточнения, для более результативного планирования — с 19 февраля есть вероятность усиления морозов», — рассказала Диденко.
Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд. После чего еще один случай нетипично теплой для февраля погоды зафиксировали 28 января – с показателем 5,3 градуса тепла. Новый температурный рекорд зафиксировали 30 января.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: морозы, погода, рекорд, синоптик, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2025 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 января в Харькове в очередной раз зафиксировали температурный рекорд, сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.".