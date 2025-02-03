Последний день января побил температурный рекорд в Харькове. Будут ли морозы

31 января в Харькове в очередной раз зафиксировали температурный рекорд, сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.

Синоптики отметили, что в этот день столбики термометров прогрелись до 5,9 градуса тепла.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1955 году и составлял +5,3°С», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко отмечает: после 4 февраля в Украине будет наблюдаться прохладная или холодная погода, ночью — 3-7 градусов, днем ​​от 3 мороза до 3 тепла.

«Ориентировочный прогноз, требующий уточнения, для более результативного планирования — с 19 февраля есть вероятность усиления морозов», — рассказала Диденко.

Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд. После чего еще один случай нетипично теплой для февраля погоды зафиксировали 28 января – с показателем 5,3 градуса тепла. Новый температурный рекорд зафиксировали 30 января.