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Погода в январе продолжает бить рекорды в Харькове

Общество 09:27   29.01.2025
Виктория Яковенко
Погода в январе продолжает бить рекорды в Харькове Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 28 января.

Во вторник столбики термометров поднялись до 5,3 градуса тепла. Это максимальная температура, которую фиксировали в Харькове 28 января за всю историю метеонаблюдений, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Предыдущий максимум температуры для этой даты держался с 2021 года. Тогда воздух в Харькове прогрелся до +4,7 градуса.

Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 09:27;

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