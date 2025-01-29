Погода в январе продолжает бить рекорды в Харькове
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 28 января.
Во вторник столбики термометров поднялись до 5,3 градуса тепла. Это максимальная температура, которую фиксировали в Харькове 28 января за всю историю метеонаблюдений, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
Предыдущий максимум температуры для этой даты держался с 2021 года. Тогда воздух в Харькове прогрелся до +4,7 градуса.
Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд.
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 09:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 28 января.".