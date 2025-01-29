Погода в январе продолжает бить рекорды в Харькове

Температурный рекорд зафиксировали в Харькове 28 января.

Во вторник столбики термометров поднялись до 5,3 градуса тепла. Это максимальная температура, которую фиксировали в Харькове 28 января за всю историю метеонаблюдений, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Предыдущий максимум температуры для этой даты держался с 2021 года. Тогда воздух в Харькове прогрелся до +4,7 градуса.

Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд.