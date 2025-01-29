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Погода в січні продовжує бити рекорди в Харкові

Суспільство 09:27   29.01.2025
Вікторія Яковенко
Погода в січні продовжує бити рекорди в Харкові Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Температурний рекорд зафіксували у Харкові 28 січня.

У вівторок стовпчики термометрів піднялися до 5,3 градуса тепла. Це максимальна температура, яку фіксували у Харкові 28 січня за всю історію метеоспостережень, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

Попередній максимум температури для цієї дати тримався з 2021 року. Тоді повітря у Харкові прогрілося до +4,7 градуса.

Нагадаємо, у січні в Харкові вже фіксували температурні рекорди. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла. Вже 26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 09:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд зафіксували у Харкові 28 січня.".