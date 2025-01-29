Погода в січні продовжує бити рекорди в Харкові
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Температурний рекорд зафіксували у Харкові 28 січня.
У вівторок стовпчики термометрів піднялися до 5,3 градуса тепла. Це максимальна температура, яку фіксували у Харкові 28 січня за всю історію метеоспостережень, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
Попередній максимум температури для цієї дати тримався з 2021 року. Тоді повітря у Харкові прогрілося до +4,7 градуса.
Нагадаємо, у січні в Харкові вже фіксували температурні рекорди. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла. Вже 26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд.
Читайте також: Зима закінчилась? Наприкінці січня в Україні очікують до +20
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, рекорд, синоптики, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Погода в січні продовжує бити рекорди в Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 09:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Температурний рекорд зафіксували у Харкові 28 січня.".