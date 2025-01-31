Пятый раз за месяц на Харьковщине установили температурный рекорд
Новый температурный рекорд в Харьковской области зафиксировали 30 января, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +6,6°С», – пишут синоптики.
Предыдущий температурный максимум был в 2020 году – тогда столбик термометра показывал +5,4°С.
Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд. После чего еще один случай нетипично теплой для февраля погоды зафиксировали 28 января – с показателем 5,3 градуса тепла.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: погода, рекорд, температурный рекорд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый температурный рекорд в Харьковской области зафиксировали 30 января, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.".