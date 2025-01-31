Пятый раз за месяц на Харьковщине установили температурный рекорд

Новый температурный рекорд в Харьковской области зафиксировали 30 января, передают в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Был зафиксирован новый температурный рекорд максимальной температуры для этого дня – +6,6°С», – пишут синоптики.

Предыдущий температурный максимум был в 2020 году – тогда столбик термометра показывал +5,4°С.

Напомним, в январе в Харькове ужа фиксировали температурные рекорды. 10 января столбики термометров поднялись до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальная температура воздуха составила 8,9 градуса тепла. Уже 26 января в Харькове установили новый температурный рекорд. После чего еще один случай нетипично теплой для февраля погоды зафиксировали 28 января – с показателем 5,3 градуса тепла.