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Вп’яте за місяць на Харківщині встановили температурний рекорд

Погода 10:25   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вп’яте за місяць на Харківщині встановили температурний рекорд

Новий температурний рекорд у Харківській області зафіксували 30 січня, передають у Регіональному центрі з гідрометеорології.

“Було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +6,6°С”, – пишуть синоптики.

Попередній температурний максимум був у 2020 році – тоді стовпчик термометра показував +5,4°С.

Нагадаємо, у січні в Харкові вже фіксували температурні рекорди. 10 січня стовпчики термометрів піднялися до 9,4 градуса тепла. А 8 числа максимальна температура повітря становила 8,9 градуса тепла. Вже 26 січня у Харкові встановили новий температурний рекорд. Після цього ще один випадок нетипово теплої для лютого погоди зафіксували 28 січня – з показником 5,3 градуса тепла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий температурний рекорд у Харківській області зафіксували 30 січня, передають  у Регіональному центрі з гідрометеорології.".