Сьогодні 22 квітня 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 22 квітня

22 квітня – Міжнародний день Матері-Землі та Всесвітній день селфі Землі.

У середу останнього повного тижня квітня відзначають Міжнародний день секретаря.

22 квітня в історії

22 квітня 1370 року заклали перший камінь найвідомішої французької фортеці, а надалі – “VIP-в’язниці” Бастилії. Докладніше.

22 квітня 1500 року перші європейці досягли берегів Бразилії. Це була експедиція на чолі із 32-річним португальцем Педру Альварішем Кабралом. Докладніше.

22 квітня 1915 року німецька армія під час Першої світової війни здійснила масовану газову атаку на бельгійське місто Іпр. Докладніше.

22 квітня 1918 року армія УНР звільнила Крим від більшовиків. Операцією командував полковник Петро Болбочан. Докладніше.

22 квітня 1943 року швейцарський хімік Альберт Гофманн вперше повідомив про галюциногенні властивості синтезованої ним речовини – ЛСД. Її дію Гофманн описав дуже чітко, адже випробував на собі. Докладніше.

22 квітня 1970 року у США вперше у світі відсвяткували День Землі. Ініціатором акції став американський політик та активіст сенатор Гейлорд Нельсон. Докладніше.

22 квітня 1972 року на берег острова Хейман поблизу Австралії зійшла дивовижна пара авантюристів – Джон Ферфакс і Сильвія Кук. Перед тим вони удвох на гребному човні подолали Тихий океан. Вони веслували з самого Сан-Франциско 363 дні та стали першими людьми у світі, яким вдалася така подорож. Сильвія Кук ще й стала першою жінкою, яка подолала на човні будь-який океан. Докладніше.

22 квітня 2016 року підписали Паризьку кліматичну угоду. Її глобальною метою є боротьба зі зміною клімату та мінімізація його наслідків. Угоду уклали в рамках Конвенції ООН про зміну клімату (1992 року). Попередником документа, підписаного Парижі, був Кіотський протокол. Формально його підписали у 1997 році, проте через складну систему ратифікації він набув чинності лише у 2005-му. Перший період зобов’язань за протоколом завершився у 2012-му. Тоді розробили поправки та нові зобов’язання – до 2020 року. Але через тяганину з ратифікацією ці зміни набули чинності лише тоді, коли період зобов’язань уже завершився. З огляду на таку повільність в узгодженні кліматичних домовленостей, країни – лідери руху проти глобального потепління одразу, з 2012-го, почали розробляти заходи, які необхідно буде вжити після 2020 року. Саме ці заходи узгодили 196 країн у 2015 році на Конференції з клімату в Парижі.

Мета Паризької кліматичної угоди – утримати зростання температури значно нижче 2°C і досягти його стримування на рівні до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. На даний момент планета вже прогрілася приблизно на 1,1 ° C – 1,2 ° C в порівнянні з кінцем XIX століття. Ситуація може ще погіршитися з огляду на те, що президент США Дональд Трамп вивів свою країну з Паризької угоди – причому двічі. Перший раз – під час першого президентського терміну. Другий – під час другого. Відповідний указ Трамп підписав одразу після інавгурації. Процедура виходу зайняла рік – і завершилась 27 січня 2026 року.

“Хоча уряд США залишає своє місце за столом переговорів, решта світу, ймовірно, продовжуватиме спільні зусилля для боротьби зі зростанням температури — останні три роки були найспекотнішими за всю історію спостережень, відзначеними смертельними та дороговартісними лісовими пожежами та повенями. Але прогрес може бути складнішим без участі найбільшої економіки та найбільшого історичного забруднювача, чия відсутність також може дати деяким країнам прикриття для прийняття менш суворих зобов’язань”, – прогнозує Bloomberg.

Церковне свято 22 квітня

22 квітня вшановують пам’ять преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 квітня зранку туман, то рік буде врожайним.

Якщо кульбаби цвітуть, то холодів більше не буде.

Якщо в цей день рано співають півні, то погода буде дощовою та вітряною.

Що не можна робити 22 квітня

Не можна лаятися та сваритися.

Не варто ходити по траві босоніж.

Заборонено зловживати спиртними напоями.