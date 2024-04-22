Сьогодні 22 квітня: яке свято та день в історії

22 квітня 1370 року заклали перший камінь Бастилії. У 1500-му перші європейці досягли берегів Бразилії. У 1915-му німецька армія застосувала газ для атаки на місто Іпр. У 1918-му армія УНР звільнила Крим від більшовиків. У 1943-му швейцарський хімік Альберт Гофманн вперше повідомив про галюциногенні властивості синтезованої ним речовини – ЛСД. У 1970-му в США вперше у світі відсвяткували День Землі. У 1998-му в Києві вбили Вадима Гетьмана. У 2004-му в КНДР сталася масштабна залізнична катастрофа.

Свята та пам’ятні дати 22 квітня

22 квітня в Україні – День працівника Державної кримінально-виконавчої служби.

У світі – Міжнародний день Матері-Землі.

22 квітня в історії

22 квітня 1370 року заклали перший камінь найвідомішої французької фортеці, а надалі – “VIP-в’язниці” Бастилії. Детальніше.

22 квітня 1500 року перші європейці досягли берегів Бразилії. Це була експедиція на чолі із 32-річним португальцем Педру Альварішем Кабралом. Детальніше.

22 квітня 1915 року німецька армія під час Першої світової війни здійснила масовану газову атаку на бельгійське місто Іпр. Детальніше.

22 квітня 1918 року армія УНР звільнила Крим від більшовиків. Операцією командував полковник Петро Болбочан. Детальніше.

22 квітня 1943 року швейцарський хімік Альберт Гофманн вперше повідомив про галюциногенні властивості синтезованої ним речовини – ЛСД. Її дію Гофманн описав дуже чітко, адже випробував на собі.

Робота над синтезом речовини, яка надалі стане одним із найсильніших галюциногенних наркотиків, почалася з дослідження властивостей паразитного гриба Claviceps purpurea (ріжка або “маткові ріжки”), що вражає злаки. Цей грибок містить алкалоїди. Небезпека отруєння “зараженими” злаками та вплив, які вони мають на свідомість, були відомі й раніше. Хімік, співробітник “Sandoz Laboratories” Гофманн виділив лізергінову кислоту з алкалоїдів ріжки. А потім хімічно синтезував ЛСД (діетиламід лізергінової кислоти). Це сталося у 1938 році. Синтезувавши речовину, вчений протягом п’яти років не повертався до її вивчення. А галюциногенні властивості виявив випадково.

Вирішивши повернутись до досліджень синтезованого з’єднання, Гофманн під час роботи в лабораторії випадково дозволив краплі ЛСД розчинитися на своїй відкритій шкірі. Наступні події він докладно описав у книзі “ЛСД: моя проблемна дитина”, що вийшла в 1980 році. За словами Гофманна, згодом після потрапляння краплі речовини на шкіру він “відчув надзвичайний неспокій у поєднанні з легким запамороченням”. У стані, схожому на сп’яніння, дослідник прийшов додому та пролежав із заплющеними очима, спостерігаючи безперервний потік фантастичних картин та ігри кольорів. Цей стан зник приблизно за дві години. А через три дні Гофманн вирішив точно пересвідчитися в тому, “як воно працює”. Це було 19 квітня, яке нині у світі відзначають як День велосипеда. І це пов’язано саме з Гофманном, ЛСД та його експериментами. Дослідник вирішив ввести собі дозу, яку вважав крихітною – 250 мікрограмів ЛСД (насправді це було “передозування” майже в 10 разів). А після цього Гофманн попросив свого лаборанта відвезти його додому велосипедом. Дорогою хімік спостерігав зміни реальності, форм і кольорів тощо. Він злякався так, що викликав лікаря. Але той не виявив жодних аномальних фізичних симптомів, за винятком розширення зіниць. Наступного ранку, за власним свідченням, Гофманн прокинувся “оновленим, з ясною головою” і відчуттям, що світ став кращим, ніж був раніше. Надалі він провів низку експериментів особисто та за участю колег. А перші записи про досліди зробив 22 квітня 1943 року.

Слід зазначити, що “батько ЛСД”, як називають Гофманна, тривалий час відстоював безпеку та навіть користь наркотику. Він називав свій витвір “ліками для душі”. Протягом десятка років речовину дійсно використовували в психотерапії (зокрема, для роботи з шизофренічними станами). Фармацевтична компанія “Sandoz Laboratories”, в якій працював Гофманн, до 1966-го постачала ЛСД цілком легально зацікавленим ученим. Також вона зареєструвала для наркотику торгову марку “Delysid”. Протягом двох десятиліть різні дослідники виявили в ЛСД терапевтичні властивості від тривоги, депресії та психологічних травм. Першими наркоманами, які вживали ЛСД, стали психологи та психіатри (у тому числі професора Гарварда), а також політики. Однак “масової популярності”, а потім і масової заборони наркотик досяг у 1960-ті, коли ним захопилися митці. Саме вони зробили галюциногенну речовину основою “кислотної” контркультури.

Наприкінці 1960-х років США та Велика Британія заборонили використання ЛСД “для відпочинку”. А в 1970-му заборону поширили й на дослідження ЛСД. У 1971-му ухвалили конвенцію ООН “Про психотропні речовини”, згідно з якою цей наркотик заборонений у більшості країн світу. Сам творець ЛСД Гофманн дожив до 102 років, причому у віці ста років (у 2006-му) став центральною фігурою міжнародного симпозіуму, що був присвячений ЛСД.

22 квітня 1970 року у США вперше у світі відсвяткували День Землі. Ініціатором акції став американський політик та активіст сенатор Гейлорд Нельсон. Детальніше.

22 квітня 1998 року в Києві вбили ексглаву НБУ та нардепа двох перших скликань ВР Вадима Гетьмана. Детальніше.

22 квітня 2004 року в КНДР сталася масштабна залізнична катастрофа – зіткнулися потяги, які перевозили скраплений газ та нафту. Детальніше.

Церковне свято 22 квітня

22 квітня вшановують пам’ять преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасiупольського. Феодор був сином сільської блудниці. Підлітком пережив епідемію бубонної чуми – завдяки тому, що мати залишила його на порозі сільської церкви Іоанна Хрестителя. Одужавши, Феодор часто відвідував церкву святого Георгія, яка знаходилась поруч із його селом. У 14 років переселився до цієї церкви. Два роки провів у затворі в печері, яку власноруч викопав біля церкви. Мав дар зцілення. Коли звістка про подвиги юнака дійшли до Феодосія, єпископа Анастасіуполіса, той висвятив Феодора в диякони. Згодом Феодор став єпископом. Його вважали святим ще за життя. Під час правління імператора Маврикія Феодор передбачив смерть імператора та великі лиха, які загрожують світу. Вважається, що цим він передбачив війну Візантії з Персією. Також Феодор передбачив майбутню іконоборчу єресь. Помер святий у 613 році.

Народні прикмети

Якщо 22 квітня зранку туман, то рік буде врожайним.

Якщо кульбаби цвітуть, то холодів більше не буде.

Якщо в цей день рано співають півні, то погода буде дощовою та вітряною.

Що не можна робити 22 квітня

Не можна ходити в ліс.

Жінкам не можна стригти волосся й нігті.