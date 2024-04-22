Сегодня 22 апреля: какой праздник и день в истории

22 апреля 1370 года заложили первый камень Бастилии. В 1500-м первые европейцы достигли берегов Бразилии. В 1915-м немецкая армия применила газ для атаки на город Ипр. В 1918-м армия УНР освободила Крым от большевиков. В 1943-м швейцарский химик Альберт Хофман впервые сообщил о галлюциногенных свойствах синтезированного им вещества – ЛСД. В 1970-м в США впервые в мире отпраздновали День Земли. В 1998-м в Киеве убили Вадима Гетьмана. В 2004-м в КНДР произошла масштабная железнодорожная катастрофа.

Праздники и памятные даты 22 апреля

22 апреля в Украине – День работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

В мире – Международный день Матери-Земли.

22 апреля в истории

22 апреля 1370 года заложили первый камень известнейшей французской крепости, а в дальнейшем – “VIP-тюрьмы” Бастилии. Подробнее.

22 апреля 1500 года первые европейцы достигли берегов Бразилии. Это была экспедиция во главе с 32-летним португальцем Педру Альваришем Кабралом. Подробнее.

22 апреля 1915 года немецкая армия во время Первой мировой войны совершила массированную газовую атаку на бельгийский город Ипр. Подробнее.

22 апреля 1918 года армия УНР освободила Крым от большевиков. Операцией командовал полковник Петр Болбочан. Подробнее.

22 апреля 1943 года швейцарский химик Альберт Хофман впервые сообщил о галлюциногенных свойствах синтезированного им вещества – ЛСД. Его действие Хофман описал очень четко, ведь прежде испытал на себе.

Работа над синтезом вещества, которое в дальнейшем станет одним из сильнейших галлюциногенных наркотиков, началась с исследования свойств паразитного гриба Claviceps purpurea (спорынья или «маточные рожки»), поражающего злаки. Этот грибок содержит алкалоиды. Опасность отравления «зараженными» злаками и влияние, которое они могут оказывать на сознание, были известны и прежде. Химик, сотрудник «Sandoz Laboratories» Хофман выделил лизергиновую кислоту из алкалоидов спорыньи. А затем химическим образом синтезировал ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты). Это произошло в 1938 году. Синтезировав вещество, ученый в течение пяти лет не возвращался к его изучению. А галлюциногенные свойства выявил случайно.

Решив вернуться к исследованиям синтезированного соединения, Хофман во время работы в лаборатории случайно позволил капле ЛСД раствориться на своей открытой коже. Последующие события он подробно описал в книге «ЛСД: мой проблемный ребенок», вышедшей в 1980 году. По словам Хофмана, впоследствии после попадания капли вещества на кожу он «испытал чрезвычайное беспокойство в сочетании с легким головокружением». В состоянии, сравнимом с опьянением, исследователь пришел домой и пролежал с закрытыми глазами, наблюдая непрерывный поток фантастических картин и игры цветов. Это состояние исчезло примерно через два часа. А через три дня Хофман решил точно убедиться в том, «как оно работает». Это было 19 апреля, которое сейчас в мире отмечают как День велосипеда. И это связано именно с Хофманом, ЛСД и его экспериментами. Исследователь решил ввести себе дозу, которую считал крохотной – 250 микрограмм ЛСД (на самом деле это была «передозировка» почти в 10 раз). А после этого Хофман попросил своего лаборанта отвезти его домой – на велосипеде. По дороге химик наблюдал изменения реальности, форм и цветов и т.д. Он испугался так, что вызвал врача. Но тот не выявил никаких аномальных физических симптомов, за исключением расширения зрачков. На следующее утро, по собственному свидетельству, Хофман проснулся «обновленным, с ясной головой» и ощущением, что мир стал лучше, чем был прежде. В дальнейшем он провел ряд экспериментов лично и при участии коллег. А первые записи об опытах сделал 22 апреля 1943 года.

Следует отметить, что «отец ЛСД», как называют Хофмана, долгое время отстаивал безопасность и даже пользу наркотика. Он называл свое творение «лекарством для души». В течение десятка лет вещество действительно использовали в психотерапии (в частности, для работы с шизофреническими состояниями). Фармацевтическая компания «Sandoz Laboratories», в которой работал Хофман, до 1966 года поставляла ЛСД вполне легально заинтересованным ученым. А также зарегистрировала для наркотика торговую марку «Delysid». В течение двух десятилетий разные исследователи обнаружили в ЛСД терапевтические свойства от тревоги, депрессии и психологических травм. Первыми же наркоманами, которые употребляли ЛСД, стали психологи и психиатры (в том числе профессора Гарварда), а также политики. Однако «массовой популярности», а затем и массового запрета наркотик достиг в 1960-е, когда им увлеклись художники. Именно они сделали галлюциногенное вещество основой «кислотной» контркультуры.

В конце 1960-х годов США и Великобритания запретили использование ЛСД «для отдыха». А в 1970-м запрет распространили и на исследования ЛСД. В 1971-м приняли конвенцию ООН «О психотропных веществах», согласно которой этот наркотик запрещен в большинстве стран мира. Сам создатель ЛСД Хофман дожил до 102 лет, причем в возрасте ста лет (в 2006-м) стал центральной фигурой международного симпозиума, посвященного ЛСД.

22 апреля 1970 года в США впервые в мире отпраздновали День Земли. Инициатором акции стал американский политик и активист сенатор Гейлорд Нельсон. Подробнее.

22 апреля 1998 года в Киеве убили экс-главу НБУ и нардепа двух первых созывов ВР Вадима Гетьмана. Подробнее.

22 апреля 2004 года в КНДР произошла масштабная железнодорожная катастрофа — столкнулись поезда, перевозившие сжиженный газ и нефть. Подробнее.

Церковный праздник 22 апреля

22 апреля чтят память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского. Феодор был сыном деревенской блудницы. Подростком пережил эпидемию бубонной чумы – благодаря тому, что мать оставила его на пороге сельской церкви Иоанна Крестителя. Выздоровев, Феодор часто посещал церковь святого Георгия, которая находилась рядом с его селом. В 14 лет переселился в эту церковь. Два года провел в затворе в пещере, собственноручно выкопанной неподалеку. Имел дар исцеления. Когда известие о подвигах юноши дошло до Феодосия, епископа Анастасиуполиса, тот посвятил Феодора в дьяконы. Впоследствии Феодор стал епископом. Его считали святым еще при жизни. Во время правления императора Маврикия Феодор предсказал смерть императора и великие бедствия, угрожающие миру. Считается, что тем самым он предсказал войну Византии с Персией. Также Феодор предвидел будущую иконоборческую ересь. Умер святой в 613 году.

Народные приметы

Если 22 апреля утром туман, то год будет урожайным.

Если одуванчики цветут, то холодов больше не будет.

Если в этот день рано поют петухи, то погода будет дождливой и ветреной.

Что нельзя делать 22 апреля

Нельзя ходить в лес.

Женщинам нельзя стричь волосы и ногти.