Тепло в Харкові знову б’є рекорди: вже наступний тиждень буде «холодним»
13 березня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд.
За даними Регіонального центру з гідрометеорології стовпчики термометрів у четвер піднялися до +18,4 градуса.
«Попередній максимум температури було зафіксовано у 2002 році і він становив +15,8°С», – зазначили синоптики.
Однак вже наступного тижня в Україну «завітає» похолодання, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
«В понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію. Із «мінусами» вночі та кволими невеликими «плюсами» в денні години», – розповіла Діденко.
Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. Ще один температурний рекорд фіксували 12 березня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав +17,5°С.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 березня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд.".