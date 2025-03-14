Тепло в Харкові знову б’є рекорди: вже наступний тиждень буде «холодним»

13 березня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології стовпчики термометрів у четвер піднялися до +18,4 градуса.

«Попередній максимум температури було зафіксовано у 2002 році і він становив +15,8°С», – зазначили синоптики.

Однак вже наступного тижня в Україну «завітає» похолодання, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

«В понеділок, 17-го березня, похолодання охопить всю нашу територію. Із «мінусами» вночі та кволими невеликими «плюсами» в денні години», – розповіла Діденко.

Нагадаємо, у Харкові 8 березня зафіксували температурний рекорд. Повітря прогрілося до +18,6 градуса. Попередній максимум фіксували у 2020 році, він становив +17,1 градуса. Ще один температурний рекорд фіксували 12 березня. Як уточнили синоптики, стовпчик термометра показав +17,5°С.