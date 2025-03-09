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Температурний рекорд зафіксували у Харкові вчора

Погода 11:53   09.03.2025
Оксана Якушко
Температурний рекорд зафіксували у Харкові вчора

Учора, 8 березня, був черговий температурний рекорд у Харкові, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У Харкові 8 березня зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +18,6°С. Попередній максимум температури зафіксували у 2020 році і він становив +17,1°С», – розповіли у регіональному центрі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 11:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 8 березня, був черговий температурний рекорд у Харкові, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".