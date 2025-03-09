Температурний рекорд зафіксували у Харкові вчора

Учора, 8 березня, був черговий температурний рекорд у Харкові, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«У Харкові 8 березня зафіксували новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +18,6°С. Попередній максимум температури зафіксували у 2020 році і він становив +17,1°С», – розповіли у регіональному центрі.