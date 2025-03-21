Борются ли в Харькове с омелой во время войны — информация коммунальщиков

В Киевском районе Харькова сейчас нет ресурса для борьбы с омелой, объяснил журналистам начальник районного участка СКП «Харьковзеленстрой» Виктор Серый.

“Омела — это полупаразит, который не имеет своего корня, а питается за счет сока древесины, — отметил коммунальщик. — Со временем это дерево погибнет. Если это дерево в возрасте, за 50-60 лет, оно погибнет быстрее. Молодое, конечно, постоит побольше. У нас не хватает ресурса порезать сухостойные деревья, а на омелу уж тем более”.

Он пояснил, что на данный момент сносом и обрезкой деревьев в Киевском районе занимаются четверо людей, также их периодически привлекают к ликвидации последствий “прилетов”. Эта бригада обслуживает территорию в 208 гектаров.

“Это от Харьковского моста по улице Шевченко, Даниловка вся, поселок Жуковского, Северная Салтовка, Пески и Пятихатки. Вот это вся территория, которая стоит у нас на балансе и держится на четырех ребятах. Из них один мужчина с инвалидностью и трое пенсионеров”, — охарактеризовал ситуацию Серый.