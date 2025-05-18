Создание дендропарка и Аллеи возрождения анонсируют в экопарке под Харьковом

Масштабная акция по озеленению стартует в харьковском экопарке — будет создана Аллеи возрождения.

«Мы создаем Аллею возрождения, — анонсировали в пресс-службе экопарка. — Кроме традиционных для нашего региона деревьев будут высажены и редкие, экзотические виды, которые дополнят ландшафт и станут частью уникальной ботанической коллекции. Так мы начинаем создание дендропарка — символа обновления, силы природы и веры в победу.»

В экопарке напомнили, что на их территории в результате обстрелов россиян были уничтожены тысячи деревьев, еще столько же — серьезно повреждены и, возможно, не выживут. Пострадали также вольеры, выгорела земля, были разрушены различные локации.

«Но на месте обугленных стволов уже появляются новые зеленые саженцы. В Долине альпака будут расти молодые дубы и клены. В Парке камней теперь есть декоративные елки. А в центральной части появились катальпы — хрупкие, но одновременно сильные деревья», — рассказали в пресс-службе.