Создание дендропарка и Аллеи возрождения анонсируют в экопарке под Харьковом
Масштабная акция по озеленению стартует в харьковском экопарке — будет создана Аллеи возрождения.
«Мы создаем Аллею возрождения, — анонсировали в пресс-службе экопарка. — Кроме традиционных для нашего региона деревьев будут высажены и редкие, экзотические виды, которые дополнят ландшафт и станут частью уникальной ботанической коллекции. Так мы начинаем создание дендропарка — символа обновления, силы природы и веры в победу.»
В экопарке напомнили, что на их территории в результате обстрелов россиян были уничтожены тысячи деревьев, еще столько же — серьезно повреждены и, возможно, не выживут. Пострадали также вольеры, выгорела земля, были разрушены различные локации.
«Но на месте обугленных стволов уже появляются новые зеленые саженцы. В Долине альпака будут расти молодые дубы и клены. В Парке камней теперь есть декоративные елки. А в центральной части появились катальпы — хрупкие, но одновременно сильные деревья», — рассказали в пресс-службе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: высадка, деревья, новости Харькова, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 10:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабная акция по озеленению стартует в харьковском экопарке — будет создана Аллеи возрождения.".