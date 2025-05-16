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20 нутрий, спасенных из-под обстрелов, поселили в экопарке под Харьковом 📹

Общество 12:35   16.05.2025
Виктория Яковенко
20 нутрий, спасенных из-под обстрелов, поселили в экопарке под Харьковом 📹 Скриншот

В харьковском экопарке – 20 новых жителей. Туда эвакуировали спасенных из-под обстрелов нутрий.

«Этих животных волонтеры привезли с Боровщины — региона, где продолжаются боевые действия. Из-за постоянной опасности их владелец решил эвакуироваться, а своих подопечных передал в надежные руки», — отметили в пресс-службе экопарка.

Нутрий поселили на Лебедином озере. Их осмотрели специалисты – с животными все хорошо, они здоровы и уже привыкают к новой среде.

«Теперь маленькие друзья живут на просторном озере вместе с другими нутриями. Они знакомятся с соседями, осваивают пространство и получают ежедневную заботу и попечительство», — добавили в экопарке.

Видео: харьковский экопарк/Facebook

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке – 20 новых жителей. Туда эвакуировали спасенных из-под обстрелов нутрий.".