20 нутрий, спасенных из-под обстрелов, поселили в экопарке под Харьковом 📹

В харьковском экопарке – 20 новых жителей. Туда эвакуировали спасенных из-под обстрелов нутрий.

«Этих животных волонтеры привезли с Боровщины — региона, где продолжаются боевые действия. Из-за постоянной опасности их владелец решил эвакуироваться, а своих подопечных передал в надежные руки», — отметили в пресс-службе экопарка.

Нутрий поселили на Лебедином озере. Их осмотрели специалисты – с животными все хорошо, они здоровы и уже привыкают к новой среде.

«Теперь маленькие друзья живут на просторном озере вместе с другими нутриями. Они знакомятся с соседями, осваивают пространство и получают ежедневную заботу и попечительство», — добавили в экопарке.

Видео: харьковский экопарк/Facebook

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