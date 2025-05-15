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Трех провалившихся в канализацию утят спасли в Харькове

Общество 22:40   15.05.2025
Оксана Якушко
Трех провалившихся в канализацию утят спасли в Харькове Скриншот

Зооволонтеры вытащили трех диких утят из канализации, сообщает ОО «Порятунок тварин Харків».

В Харькове мужчина по имени Алексей, ехавший в машине, увидел, как дикая утка с утятами переходят автомагистраль, чтобы добраться до водоема. Небезразличный водитель сопровождал утиную семью на автомобиле, перекрыв движение для других машин.

Вдруг трое утят провалились в канализационный сток. А мама-утка уже дошла до водоема. Алексей обратился к зооволонтерам за помощью, чтоб спасти птенцов.

Ловили птенцов в канализации с помощью аудиозаписи утиного крякания. И сделали это удачно.

После операции спасения Алексей сказал, что это был его самый счастливый день за последние два года.

В настоящее время трое утят, которым всего несколько суток, находятся под наблюдением орнитолога. Птенцов сейчас согревают под специальной лампой, они уже понемногу начинают есть.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 22:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зооволонтеры вытащили трех диких утят из канализации, сообщает ОО «Порятунок тварин Харків».".