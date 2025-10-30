Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)
Процес висаджування крупномірів на центральних вулицях міста показали озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».
Дев’ять лип висадили 30 жовтня у Київському районі. Великі дерева зростатимуть уздовж вулиці Григорія Сковороди, повідомляють на підприємстві.
На черзі посадка лип на вулиці Дарвіна та біля площі Поезії. Найближчими днями у центрі планують висадити 30 лип.
Нагадаємо, 17 червня на сесії Харківської міськради депутати затвердили програму розвитку та збереження зелених насаджень. В її рамках планують вирішувати питання старіння та погіршення стану дерев, поширення карантинних рослин (наприклад, амброзії), а також ушкодження зеленого фонду внаслідок обстрілів. Мер Ігор Терехов пообіцяв висаджувати нові дерева як у центральних районах, так і на Північній Салтівці. Зокрема відновити Журавлівський ліс.
