Live
  • Чт 30.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 42.01
  • EUR 48.87

Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)

Суспільство 17:25   30.10.2025
Олена Нагорна
Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото) Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Процес висаджування крупномірів на центральних вулицях міста показали озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».

Дев’ять лип висадили 30 жовтня у Київському районі. Великі дерева зростатимуть уздовж вулиці Григорія Сковороди, повідомляють на підприємстві.

На черзі посадка лип на вулиці Дарвіна та біля площі Поезії. Найближчими днями у центрі планують висадити 30 лип.

Висадка лип у центрі Харкова у жовтні 2025 року
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Висадка лип у центрі Харкова у жовтні 2025 року
Фото: СКП “Харківзеленбуд”
Висадка лип у центрі Харкова у жовтні 2025 року
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, 17 червня на сесії Харківської міськради депутати затвердили програму розвитку та збереження зелених насаджень. В її рамках планують вирішувати питання старіння та погіршення стану дерев, поширення карантинних рослин (наприклад, амброзії), а також ушкодження зеленого фонду внаслідок обстрілів. Мер Ігор Терехов пообіцяв висаджувати нові дерева як у центральних районах, так і на Північній Салтівці. Зокрема відновити Журавлівський ліс.

Читайте також: Чому нові сосни на місці Журавлівського лісу в Харкові приречені – біолог

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)
Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)
30.10.2025, 17:25
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ
Зраднику, який воював за РФ на Харківщині, «світить» довічне – СБУ
30.10.2025, 15:00
Яйця, гречка та олія подорожчали – актуальні ціни в Харкові
Яйця, гречка та олія подорожчали – актуальні ціни в Харкові
30.10.2025, 13:10
Інцидент при перевірці документів: на Салтівці копа протягнули по асфальту
Інцидент при перевірці документів: на Салтівці копа протягнули по асфальту
30.10.2025, 13:34
Новини Харкова – головне 30 жовтня: масована атака, травмували копа
Новини Харкова – головне 30 жовтня: масована атака, травмували копа
30.10.2025, 16:51
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45

Новини за темою:

18.05.2025
Створення дендропарку та Алеї відродження анонсують в екопарку під Харковом
17.04.2025
Ліс на Харківщині висаджують разом зі студентами: подробиці (фото)
01.04.2025
Відновлення лісів Харківщини триває: де висадили нові дерева
17.03.2025
«Обсяг не такий, як хотілося»: чи висаджують у Харкові нові дерева


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Великі липи висаджують комунальники в центрі Харкова (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2025 в 17:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Процес висаджування крупномірів на центральних вулицях міста показали озеленювачі СКП «Харківзеленбуд».".