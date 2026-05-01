Тренажери повертають на спортмайданчик в улюбленому місці відпочинку харків’ян

У Саржиному Яру в Харкові комунальники встановлюють оновлені тренажери, повідомляє Харківська міськрада.

Півтора тижня тому тренажери демонтували, щоб їх відремонтувати. А наразі спортивне обладнання вже встановлюють на місце.

Усі ці елементи спортивних і дитячих майданчиків відновлюють у спеціалізованому цеху СКП «Харківзеленбуд», який запрацював нещодавно. Це цех дає змогу підприємству самостійно ремонтувати обладнання, тож поступово всі тренажери, які цього потребують, комунальники приведуть до ладу.