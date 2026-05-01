Тренажеры возвращают на спортплощадку в любимом месте отдыха харьковчан

В Саржином Яру в Харькове коммунальщики устанавливают обновленные тренажеры, сообщает Харьковский горсовет.

Полторы недели назад тренажеры демонтировали, чтобы их отремонтировать. А теперь спортивное оборудование уже устанавливают на прежнее место.

Все эти элементы спортивных и детских площадок восстанавливают и ремонтируют в недавно заработавшем специализированном цехе СКП «Харьковзеленстрой». Это цех позволяет коммунальному предприятию самостоятельно ремонтировать оборудование, поэтому постепенно все тренажеры, нуждающиеся в починке, коммунальщики приведут в порядок.