Тренажеры возвращают на спортплощадку в любимом месте отдыха харьковчан
Фото: ХГС
В Саржином Яру в Харькове коммунальщики устанавливают обновленные тренажеры, сообщает Харьковский горсовет.
Полторы недели назад тренажеры демонтировали, чтобы их отремонтировать. А теперь спортивное оборудование уже устанавливают на прежнее место.
Все эти элементы спортивных и детских площадок восстанавливают и ремонтируют в недавно заработавшем специализированном цехе СКП «Харьковзеленстрой». Это цех позволяет коммунальному предприятию самостоятельно ремонтировать оборудование, поэтому постепенно все тренажеры, нуждающиеся в починке, коммунальщики приведут в порядок.
Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 19:32;