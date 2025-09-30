Чому нові сосни на місці Журавлівського лісу в Харкові приречені – біолог

Долю Журавлівського лісу поки що остаточно не визначено, повідомив МГ «Об’єктив» біолог Юрій Бенгус.

Рік минув від того часу, як масштабна пожежа знищила сосновий ліс на Журавлівці у Харкові. Недавно заступник начальника КП «Зеленбуд» Анатолій Бритик відрапортував, що молоді хвойні саджанці на місці згарища почуваються добре.

На це відреагував викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Сковороди Юрій Бенгус, який вже рік консультує зеленбудівців, як варто висаджувати дерева та доглядати за рослинами. Він нагадав, що Журавлівський ліс загинув через захворювання, яке розвивається саме в молодих хвойних монолісах – кореневу губку сосни.

«Коренева губка сосни – це гриб, який їсть корені сосни (спочатку живі, а потім ще 5-6 років доїдає мертві). І «Харківеленбуд» прибрав мертві дерева (корені, на яких живе коренева губка, прибрати неможливо), і досадив молоді сосни, щоб коренева губка сосни продовжувала їсти їх свіженькі корінці. Поки їхні маленькі кореневі системи не зімкнулися, губка поширюється повільно. В далі «Зеленбуд» планує садити сосну кримську, яка теж нестійка до цієї хвороби», – резюмував Бенгус.

Він підкреслив, що запобігти поширенню кореневої губки може лише біорізноманіття – поряд із хвойними деревами обов’язково садити листяні дерева, на які коренева губка не поширюється. А ще на якийсь час утриматися від посадки сосни,

Щодо молодих хвойних дерев, які з’явилися замість згорілого лісу, то перспектива там не дуже гарна.

«Насправді, там така картина. Оці молоді з дерева мають маленьку кореневу систему, і поки вона не зустріла сусідню, то виглядатиме все добре ще років 3-5. А потім, коли корені зімкнуться, тоді ця зараза буде поширюватись швидше», – розповів МГ «Об’єктив» Юрій Бенгус.

Але наразі доля Журавлівського лісу ще остаточно не визначена, зазначив біолог. Біолог каже, що у міськраді його запевнили, що повторна висадка соснового бору на місці загиблих дерев – це думка однієї людини, яка її висловила.