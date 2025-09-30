Ще одна серія вибухів у Харкові, над містом – стовпи диму (оновлюється)
У Харкові на тлі тривоги, що триває вже 2,5 години, знову завили сирени. ПС ЗСУ одночасно попередили про дві загрози.
Доповнено о 18:29. По Харкову після 18:00 російська армія завдала шість ударів безпілотниками. Усі вони прийшлися по Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов.
Доповнено о 18:25. Стовпи чорного диму здіймаються над Харковом. Фото та відео постять місцеві телеграм-канали. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місці одного з “прильотів” виникла пожежа. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає.
Доповнено о 18:12. Попередньо, “прильоти” – в Холодногірському районі Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Наразі інформація про постраждалих не надходила”, – написав він о 18:09.
Наліт безпілотників триває, в місті чути вибухи.
18:09. “Група ударних БпЛА на Харків, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, перебувайте в укриттях!” – попередили Повітряні сили о 18:00.
Також тривогу дали через загрозу балістики.
Слідом у місті пролунали вибухи. За попередніми даними мера Ігоря Терехова, під ударом – Холодногірський район.
Інформації про руйнування та постраждалих ще немає. Дані оновлюватимуться. Усіх закликають перебувати в укриттях.
