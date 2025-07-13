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Яка тварина зимує у підвалах у центрі Харкова

Суспільство 14:25   13.07.2025
Оксана Якушко
Яка тварина зимує у підвалах у центрі Харкова

Водяні вужі уподобали підвали у центрі Харкова, розповів МГ «Об’єктив» Станіслав Вітер, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія Нова».

У Харкові крім звичайного вужа мешкає водяний. Рептилія харчується рибою. Колонія водяних вужів мешкає на річці Лопань, у самому центрі міста, від Гончарівської греблі — до Новоіванівського мосту.

“Лякатися не варто, бо вони зовсім безпечні тварини, нешкідливі, вони їдять рибу. І для них дуже важливі ці великі плити, що на набережній, які, по-перше, створюють місця прогрівання, так званого баскінгу, а по-друге, є схованками для тварин. Зимують вони частіше у підвалах будівель, що поруч”, – розповів біолог.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 14:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водяні вужі уподобали підвали у центрі Харкова, розповів МГ «Об’єктив» Станіслав Вітер, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія Нова».".