Сарни, бобри й американські норки – хто живе в Харкові поряд із містянами

Кого з диких звірів можна побачити у Харкові, чому не варто лякатися вужів, що мешкають у центрі міста, та навіщо варто зачиняти вікна у другій половині літа, у другій частині інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів Станіслав Вітер, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Біосферного заповідника «Асканія-Нова».

Свійські кабани та сарни у Лісопарку

– Водії часто фільмували, як у Харкові переходили дорогу по зебрі біля Лісопарку родини диких кабанів.

– Ті, що я бачив на відео, це свійські кабани. Хоча дикі кабани заходять до Лісопарку біля 17-го цвинтаря по вологих балках. До Лісопарку навіть заходили лосі, але це було ще у 2006-2008-2010 роках.

У Циркунівському лісовому масиві до початку повномасштабного вторгнення лосі були і в північній частині, і могли заходити до південної частини. Яка зараз ситуація, інформація відсутня, бо більша частина Циркунівського масиву недоступна через замінування та перебування військових.

– А хтось залишився попри військові дії?

– У лісопарковій смузі є козулі – сарни, досить поширений у нас вид копитних.

Землерийки, кроти та сім’я зайців у Центральному парку

– Ще частий герой відео з харківських вулиць – лисиця.

– Лисиці зараз по Харкову мешкають, досить часто їх зустрічають, і я не скажу, що всі вони обов’язково скажені. Випадки сказу періодично були й до повномасштабного вторгнення…

– Але зараз їх більше через те, що дуже довго не могли проводити пероральну вакцинацію у лісах.

– У Харкові є звичайні ласки є, є куниця кам’яна або білогруда, є куниця лісова. Мешкають у Лісопарку, але це ландшафтно вже не місто,

Із ссавців найбільш численні – гризуни та комахоїдні. Серед комахоїдних їжака знають всі. Вдовж річок і в паркових зонах зустрічається кріт. До речі, кріт, як комахоїдна рийна тварина, досить корисний. Неправильно, коли кротів виводять. До речі, кротами часто називають сліпаків, які є гризунами та дійсно харчуються кореневою системою і корнеплодами.

– Сліпаків у Харкові чимало – часто можна побачити навіть на газонах невеличкі свіжовикопані насипи, що ведуть до нір.

– Із дрібних комахоїдних поширені землерийки. У більш природних екосистемах, біля річок, можна зустріти, звичайну мідицю. А в міській забудові та навіть у помешканнях, напівпідвальних спорудах, зустрічається мала білозубка. Мідиця і бурозубка є більшою мірою лісовими мешканцями природних екосистем, а білозубки живуть у степах, пустелях, на полях і в міській забудові.

– Зайці мешкали раніше в центрі Харкова, на летовищі ХАЗа.

– Зараз зайці є в Центральному парку. Судячи з усього, там живе ціла родина. І нещодавно працівники парку врятували зайченя від атаки сорок. Зайці селяться у квазіприродну екосистему паркової зони і вздовж річок, там, де городи.

– А кролики в Харкові живуть?

– Кроликів в Україні немає. Кролики – це Західна та Південна Європа. Були спроби акліматизації у наших краях, але кролики не прижилися.

Бобри не будують хатки у Харкові

– На водоймах Харкова можна побачити щурів і навіть ондатр.

– Так, на річках можна зустріти інколи до десятка особин на кілометр. А пацюк сірий – то одвічний супутник людини.

А от бобер – це новий поселенець міста. Йому потрібна деревна чагарникова рослинність, болотяні рогіз і очерет. Такі умови в місті є, і зараз навіть у центральній частині Харкова в річках мешкає бобер. Біля Гончарівської греблі навіть декілька великих дерев повалили бобри. Можна подивитися: погризи є, нори. На відносно великих річках, які не схожі на ставок, як Лопань, Уди, вони риють нори, а не будують хатки або дамби. На маленьких ставках бобри роблять дамбу, перекривають струмок, утворюють озерце та посеред озера десь, або з краю озера будують собі хатку.

– Так, нор вздовж берегів харківських рік чимало…

– До речі, з навколоводних тварин, які теж живуть у норах по берегах річок, у нас мешкає норка американська, яку колись завезли ще за часів Радянського Союзу та випустили як цінного хутрового звіра. І норка адаптувалась, є всюди за містом, харчуються слимаками, равликами, рибою, жабами. І в Харкові теж є норка американська, у центральній частині міста біля річок.

Інколи до Харкова по річці Лопань заходить і видра річкова – це рідкісний звір, досить великий, він мешкає переважно за межами міста.

Дуже численні гризуни: польові миші часто трапляються навіть у центрі Харкова. Є хатня миша, яка всюди слідує за людиною. У паркових зонах зустрічаються лісові, жовтогруді миші, це такі великі, досить красиві, жовтуваті, з золотистим хутром, польові миші.

Вужі в центрі Харкова, а гадюки – у лісах

– На мишей полюють змії. Вужів у Харкові я бачила неодноразово біля озер і ставків. А гадюки вводяться в межах міста чи ні?

– Гадюк у Харкові немає, вони живуть у лісопарковій зоні – це Харківський лісопарк, у Дергачівському лісу, що примикає з заходу до міста.

– Отже, розмаїття змій у Харкові немає…

– Окрім звичайного вужа, є водяний вуж, він полює на риб. І колонія поселення цих вужів існує на річці Лопань, у самому центрі міста, від Гончарівської греблі – й до Новоіванівського мосту.

– Люди часто фотографують їх і лякаються, але це ж вужик.

– Лякатися не варто, бо вони зовсім безпечні тварини, нешкідливі, вони їдять рибу. І для них дуже важливі ці великі плити, що на набережній, які, по-перше, створюють місця прогрівання, так званого баскінгу, а по-друге, є схованками для тварин. Зимують вони частіше у підвалах будівель, що поруч.

Черепахи з Америки почали з’являтися на водоймах Харкова

– У Харкові можна на озерах спостерігати цілі родини черепах…

– У Саржиному Яру на річці Уди, Харків, Лопань живуть болотні черепахи. І цікаво, що останнім часом біля Жихара з’явилася червоновуха черепаха. Це північноамериканський вид, який часто утримують у тераріумах.

– Ймовірно, хтось викинув екзотичну черепаху у водойму?

– Бажано вилучати з природи усіх червоновухих черепах, якщо є така змога. Так, вона перезимує, зможе вижити, але ми не знаємо наслідки для нашої екосистеми після випуску цього виду. І експериментувати якось не хотілося б, щоб потім бити на сполох, коли вже пізно. У Західній Європі вже виникає сильна конкуренція між аборигенним видом – болотною черепахою і червоновухою черепахою. Тому бажано вилучати «чужинців» з природи та повертати в тераріум.

Червоноуха черепаха Фото: Animalia.bio

З кінця липня до початку вересня бажано закривати вікна

– Ввечорі над Харковом літають кажани.

– Із дрібних ссавців це найбільш численна група в місті. Декілька видів живуть у міській забудові, серед них середземноморський лилик – це відносно новий вид для території України, він з’явився приблизно 20 років тому. Є вечірниця дозірна, що занесена до Червоної книги. Важливо пам’ятати, що десь від кінця липня та до початку вересня бажано зачиняти вікна, бо інколи кажани залітають у квартиру та можуть травмуватися.

Інколи в старих будівлях є колонії кажанів, тому бажано при реконструкції викликати представників Реабілітаційного центру кажанів, щоб вони обстежили приміщення. Бувають зимувальні колонії, де багато десятків, навіть сотень особин зимує. Інколи можуть бути навіть місця розмноження – декілька самиць із дитинчатами. Тварини є рідкісними, вони під охороною закону України…

– І дуже-дуже корисними, бо саме кажани зменшують кількість комарів.

– На жаль, не всі про це знають. Загалом фауна Харкова досить багата в плані різноманіття видів тварин. Скажімо, близько 70% усіх видів тварин, що зустрічаються в Харківській області, так чи інакше, можна побачити і в межах міста. Тобто лише десь 30% нашої фауни не адаптується до змінних умов. До прикладу, у Південній Америці, де міські цивілізація і ландшафти є зовсім новими і дуже відмінними від ландшафтів тропічних лісів, лише 10% тварин можуть адаптуватися до міських умов.