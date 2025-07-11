Косули, бобры и американские норки – кто живет в Харькове рядом с горожанами

Кого из диких зверей можно увидеть в Харькове, почему не стоит пугаться обитающих в центре города ужей, и зачем стоит закрывать окна во второй половине лета, во второй части интервью МГ «Объектив» рассказал Станислав Ветер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».

Домашние кабаны и серны в Лесопарке

— Водители часто снимали, как в Харькове переходили дорогу по зебре возле Лесопарка семьи диких кабанов.

– Те, что я видел на видео, это домашние кабаны. Хотя дикие кабаны заходят в Лесопарк возле 17-го кладбища по влажным балкам. В Лесопарк даже заходили лоси, но это было еще в 2006-2008-2010 годах.

В Циркуновском лесном массиве до начала полномасштабного вторжения лоси были и в северной части, и могли заходить в южную часть. Какая сейчас ситуация, информация отсутствует, потому что большая часть Циркуновского массива недоступна из-за заминирования и пребывания военных.

— А кто-то остался, несмотря на военные действия?

— В лесопарковой полосе есть косули – серны, довольно распространенный у нас вид копытных.

Землеройки, кроты и семья зайцев в Центральном парке

— Еще частый герой видео с харьковских улиц – лиса…

— Лисицы сейчас по Харькову живут, достаточно часто их видят, и я не скажу, что все они обязательно бешены. Случаи бешенства периодически были и до полномасштабного вторжения…

— Но сейчас их больше потому, что очень долго не могли проводить пероральную вакцинацию в лесах.

— В Харькове есть обычные ласки есть, куница каменная или белогрудая и куница лесная. Живут в Лесопарке, но это ландшафтно уже не город.

Из млекопитающих наиболее многочисленные – грызуны и насекомоядные. Из насекомоядных ежа знают все. Вдоль рек и в парковых зонах встречается крот. Кстати, крот, как насекомоядное роющее животное, достаточно полезен. Неправильно, когда кротов истребляют. Кстати, кротами часто называют слепышей, грызунов, что действительно питаются корневой системой и корнеплодами.

— Слепышей в Харькове немало – часто можно увидеть даже на газонах небольшие свежевыкопанные насыпи, ведущие к норам.

— Из мелких насекомоядных распространены землеройки. В более естественных экосистемах, у рек, можно встретить бурозубку обыкновенную. А в городской застройке и даже в помещениях, полуподвальных сооружениях встречается маленькая белозубка обыкновенная. Бурозубки в основном обитают в лесных природных экосистемах, а белозубки живут в степях, пустынях, полях и в городской застройке.

– Зайцы жили раньше в центре Харькова, на аэродроме ХАЗа.

– Сейчас зайцы есть в Центральном парке. Судя по всему, там обитает целая семья. И недавно работники парка спасли зайчонка от атаки сорок. Зайцы селятся в квази природную экосистему парковой зоны и вдоль рек, там, где огороды.

– А кролики в Харькове живут?

– Кроликов в Украине нет. Кролики – это Западная и Южная Европа. Были пробы акклиматизации в наших краях, но кролики не прижились.

Бобры не строят домики в Харькове

— На водоемах Харькова можно увидеть крыс и даже ондатр.

– Да, на реках можно встретить иногда до десятка ондатр на километр. Крыса серая – это извечный спутник человека.

А вот бобер – это новый поселенец города. Ему нужна древесная кустарниковая растительность, болотные рогозы и камыши. Такие условия в городе есть, и сейчас даже в центральной части Харькова в реках обитает бобер. У Гончаровской дамбы даже несколько крупных деревьев свалили бобры. Можно посмотреть: погрызы есть, норы. На относительно больших реках, которые не похожи на пруд, как Лопань, Уды, они роют норы, а не строят домики или дамбы. На маленьких прудах бобры делают дамбу, перекрывают ручей, образуют озеро и посреди озера где-то, или по краю озера строят себе домик.

— Да, нор вдоль берегов харьковских рек немало…

— Кстати, из околоводных животных, тоже живущих в норах по берегам рек, у нас живет норка американская, которую когда-то завезли еще во времена Советского Союза и выпустили как ценного пушного зверя. И норка адаптировалась, есть повсюду за городом, питается улитками, рыбой, лягушками. И в Харькове тоже есть норка американская, в центральной части города у рек.

Иногда в Харьков по реке Лопань заходит и выдра речная – это редкий зверь, достаточно большой, он обитает преимущественно за пределами города.

Очень много грызунов: полевые мыши часто встречаются даже в центре Харькова. Есть домашняя мышь, которая повсюду следует за человеком. В парковых зонах обитают лесные, желтогрудые мыши, это такие большие, довольно красивые, с золотистым мехом, полевые мыши.

Ужи в центре Харькова, а гадюки – в лесах

– На мышей охотятся змеи. Ужей в Харькове я видела неоднократно у озер и прудов. А гадюки вводятся в черте города или нет?

— Гадюк в Харькове нет, они живут в лесопарковой зоне – это Харьковский лесопарк, в Дергачевском лесу, примыкающем с запада к городу.

— Итак, разнообразия змей в Харькове нет…

— Кроме обычного ужа есть водяной уж, он охотится на рыб. Их колония уже обитает на реке Лопань, в самом центре города, от Гончаровской плотины — и до Новоивановского моста.

— Люди часто фотографируют их и пугаются, но это же уж.

— Пугаться не стоит, потому что они совсем безопасные животные, безвредные, едят рыбу. И для них очень важны эти большие плиты на набережной, которые, во-первых, создают места прогревания, так называемого баскинга, а во-вторых, являются тайниками для животных. Зимуют ужи чаще всего в подвалах зданий, стоящих рядом.

Черепахи из Америки начали появляться на водоемах Харькова

— В Харькове можно на озерах наблюдать целые семьи черепах.

– В Саржином Яру, на реке Уды, Харьков, Лопань живут болотные черепахи. Интересно, что в последнее время у Жихаря появилась красноухая черепаха. Это североамериканский вид, часто содержащийся в террариумах.

— Вероятно, кто-то выбросил экзотическое животное в водоем?

— Желательно извлекать из природы всех красноухих черепах, если есть такая возможность. Да, она перезимует, сможет выжить, но мы не знаем последствий нашей экосистемы после выпуска этого вида. И экспериментировать как-то не хотелось бы, чтобы потом бить тревогу, когда уже поздно. В Западной Европе уже есть сильная конкуренция между аборигенным видом – болотной черепахой и красноухой черепахой. Поэтому желательно изымать «чужаков» из природы и возвращать в террариум.

Красноухая черепаха. Фото: Animalia.bio

С конца июля по начало сентября желательно закрывать окна

— Вечерами над Харьковом летают летучие мыши…

– Из мелких млекопитающих это наиболее многочисленная группа в городе. Несколько видов живут в городской застройке, среди них средиземноморский лилик – относительно новый вид территории Украины, он появился около 20 лет назад. Есть вечерница дозорная, занесенная в Красную книгу. Важно помнить, что где-то с конца июля и до начала сентября желательно закрывать окна, потому что летучие мыши залетают в квартиру и могут травмироваться.

Иногда в старых постройках есть целые колонии летучих мышей, поэтому желательно при реконструкции вызвать представителей Реабилитационного центра летучих мышей, чтобы те обследовали помещение. Бывают зимовальные колонии, где много десятков, даже сотен особей зимуют. Иногда могут быть даже места размножения – несколько самок с детенышами. Животные редкие, они под охраной закона Украины…

— И очень полезные, потому что именно летучие мыши уменьшают количество комаров.

– К сожалению, не все об этом знают. В целом фауна Харькова достаточно богата в плане разнообразия видов животных. Скажем, около 70% всех видов животных, встречающихся в Харьковской области, так или иначе, можно увидеть и в черте города. То есть только 30% нашей фауны не адаптируется к изменяющимся условиям. К примеру, в Южной Америке, где городские цивилизация и ландшафты совершенно новые и очень отличные от ландшафтов тропических лесов, лишь 10% животных могут адаптироваться к городским условиям.