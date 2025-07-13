Какое животное зимует в подвалах в центре Харькова

Водяные ужи облюбовали подвалы в центре Харькова, рассказал МГ «Объектив» Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».

В Харькове кроме обычного ужа обитает водяной уж. Рептилия безобидная, питается рыбой. Колония водяных ужей обитает на реке Лопань, в самом центре города, от Гончаровской плотины — и до Новоивановского моста.

«Пугаться не стоит, потому что они совсем безопасные животные, безвредные, едят рыбу. И для них очень важны эти большие плиты на набережной, которые, во-первых, создают места прогревания, так называемого баскинга, а во-вторых, являются тайниками для животных. Зимуют ужи чаще всего в подвалах зданий, стоящих рядом», — рассказал биолог.