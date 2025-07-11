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Биолог советует харьковчанам закрывать окна летом: зачем

Общество 19:01   11.07.2025
Оксана Якушко
Оксана Горун
Биолог советует харьковчанам закрывать окна летом: зачем

С конца июля до начала сентября в Харькове желательно закрывать окна. Иначе в квартиру может попасть летучая мышь, предупредил кандидат биологических наук Станислав Витер в интервью МГ «Объектив».

«Из мелких млекопитающих это наиболее многочисленная группа в городе. Несколько видов живут в городской застройке, среди них средиземноморский лилик – относительно новый вид на территории Украины, он появился около 20 лет назад. Есть вечерница дозорная, занесенная в Красную книгу. Важно помнить, что где-то с конца июля и до начала сентября желательно закрывать окна, потому что летучие мыши залетают в квартиру и могут травмироваться», — пояснил ученый.

Он также отметил, что целые колонии летучих мышей иногда живут в старых постройках в Харькове. Поэтому при реконструкции желательно вызывать представителей Реабилитационного центра летучих мышей — чтобы те обследовали помещение.

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«Бывают зимовальные колонии, где много десятков, даже сотен особей зимуют. Иногда могут быть даже места размножения – несколько самок с детенышами. Животные редкие, они под охраной закона Украины», — подчеркнул Витер.

Автор: Оксана Якушко, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 19:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С конца июля до начала сентября в Харькове желательно закрывать окна. Иначе в квартиру может попасть летучая мышь, предупредил кандидат биологических наук Станислав Витер ".