Біолог радить харків’янам зачиняти вікна влітку: навіщо
З кінця липня до початку вересня в Харкові бажано зачиняти вікна. Інакше до квартири може потрапити кажан, попередив кандидат біологічних наук Станіслав Вітер в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.
“Із дрібних ссавців це найбільш численна група в місті. Декілька видів живуть у міській забудові, серед них середземноморський лилик – це відносно новий вид для території України, він з’явився приблизно 20 років тому. Є вечірниця дозірна, що занесена до Червоної книги. Важливо пам’ятати, що десь від кінця липня та до початку вересня бажано зачиняти вікна, бо інколи кажани залітають у квартиру та можуть травмуватися”, – пояснив вчений.
Він також зазначив, що цілі колонії кажанів іноді живуть у старих будівлях у Харкові. Тому при реконструкції бажано викликати представників Реабілітаційного центру кажанів – щоб ті обстежили приміщення.
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“Бувають зимувальні колонії, де багато десятків, навіть сотень особин зимує. Інколи можуть бути навіть місця розмноження – декілька самиць із дитинчатами. Тварини є рідкісними, вони під охороною закону України”, – наголосив Вітер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лето, летучая мышь, окна, Станислав Витер;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 19:01;
Кореспондент Оксана Якушко, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З кінця липня до початку вересня в Харкові бажано зачиняти вікна. Інакше до квартири може потрапити кажан, попередив кандидат біологічних наук Станіслав Вітер ".