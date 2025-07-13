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Американских черепах заметили в реках и озерах Харькова: в чем опасность

Общество 15:33   13.07.2025
Оксана Якушко
Американских черепах заметили в реках и озерах Харькова: в чем опасность Красноухая черепаха. Фото: Animalia.bio

В водоемах Харькова все чаще встречают американских черепах, рассказал МГ «Объектив» Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».

В последнее время в водоемах у Жихаря появилась красноухая черепаха. Это североамериканский вид, который часто содержат в террариумах.

«Желательно извлекать из природы всех красноухих черепах, если есть такая возможность. Да, она перезимует, сможет выжить, но мы не знаем последствий нашей экосистемы после выпуска этого вида. И экспериментировать как-то не хотелось бы, чтобы потом бить тревогу, когда уже поздно. В Западной Европе уже есть сильная конкуренция между аборигенным видом – болотной черепахой и красноухой черепахой», — пояснил Станислав Витер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 15:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В водоемах Харькова все чаще встречают американских черепах, рассказал МГ «Объектив» биолог Станислав Витер, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».".