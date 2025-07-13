Американских черепах заметили в реках и озерах Харькова: в чем опасность
В водоемах Харькова все чаще встречают американских черепах, рассказал МГ «Объектив» Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».
В последнее время в водоемах у Жихаря появилась красноухая черепаха. Это североамериканский вид, который часто содержат в террариумах.
«Желательно извлекать из природы всех красноухих черепах, если есть такая возможность. Да, она перезимует, сможет выжить, но мы не знаем последствий нашей экосистемы после выпуска этого вида. И экспериментировать как-то не хотелось бы, чтобы потом бить тревогу, когда уже поздно. В Западной Европе уже есть сильная конкуренция между аборигенным видом – болотной черепахой и красноухой черепахой», — пояснил Станислав Витер.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 15:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В водоемах Харькова все чаще встречают американских черепах, рассказал МГ «Объектив» биолог Станислав Витер, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».".