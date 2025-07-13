Американских черепах заметили в реках и озерах Харькова: в чем опасность

В водоемах Харькова все чаще встречают американских черепах, рассказал МГ «Объектив» Станислав Витер, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биосферного заповедника «Аскания Нова».

В последнее время в водоемах у Жихаря появилась красноухая черепаха. Это североамериканский вид, который часто содержат в террариумах.

«Желательно извлекать из природы всех красноухих черепах, если есть такая возможность. Да, она перезимует, сможет выжить, но мы не знаем последствий нашей экосистемы после выпуска этого вида. И экспериментировать как-то не хотелось бы, чтобы потом бить тревогу, когда уже поздно. В Западной Европе уже есть сильная конкуренция между аборигенным видом – болотной черепахой и красноухой черепахой», — пояснил Станислав Витер.