Разрушительный ураган пронесся по любимым местам отдыха харьковчан (видео)

В любимых местах отдыха – в Центральном парке, Саду Шевченко и Харьковском зоопарке – убирают последствия непогоды.

В Центральном парке ураган повалил десятки огромных кленов и дубов, которые с утра убирают коммунальщики.

Видео: Центральный парк

В Харьковском зоопарке сообщили, что в воскресенье не будут работать, потому что будут убирать последствия непогоды.

Всего в Харькове зафиксированы 140 случаев повреждения кровель, повалены 448 деревьев, обломаны около 1 тыс. веток и оборваны 118 проводов. В результате урагана были повреждены 12 столбов и четыре забора, сообщает Харьковский горсовет.

Подразделения ГСЧС около 90 раз выезжали на помощь коммунальщикам: деблокировали пострадавших с автомобилей, поднимали башенный кран, распилили деревья, откачивали воду, проверяли оборванные провода и т.п.