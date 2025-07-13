Разрушительный ураган пронесся по любимым местам отдыха харьковчан (видео)
В любимых местах отдыха – в Центральном парке, Саду Шевченко и Харьковском зоопарке – убирают последствия непогоды.
В Центральном парке ураган повалил десятки огромных кленов и дубов, которые с утра убирают коммунальщики.
Видео: Центральный парк
В Харьковском зоопарке сообщили, что в воскресенье не будут работать, потому что будут убирать последствия непогоды.
Всего в Харькове зафиксированы 140 случаев повреждения кровель, повалены 448 деревьев, обломаны около 1 тыс. веток и оборваны 118 проводов. В результате урагана были повреждены 12 столбов и четыре забора, сообщает Харьковский горсовет.
Подразделения ГСЧС около 90 раз выезжали на помощь коммунальщикам: деблокировали пострадавших с автомобилей, поднимали башенный кран, распилили деревья, откачивали воду, проверяли оборванные провода и т.п.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: деревья, сад Шевченко, ураган, Харьков, харьковский зоопарк, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 12:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В любимых местах отдыха – в Центральном парке, Саду Шевченко и Харьковском зоопарке – убирают последствия непогоды.".