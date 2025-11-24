Велику вербу спиляли комунальники в Саржиному Яру (фото, відео)
Сьогодні, 24 листопада, працівники СКП «Харківзеленбуд» прибрали велику вербу у Саржиному яру в Харкові.
Комунальники пояснили, що дерево будь-якої миті могло завалитися на доріжку.
Відео: СКП “Харьковзеленбуд”
«Від віку дерево розчахнулося та вигнило зсередини», – зазначили у КП.
На місці старої верби комунальники висадять нове дерево, додали у Харківській міськраді.
Нагадаємо, у жовтні дев’ять лип висадили у Київському районі. Великі дерева зростатимуть уздовж вулиці Григорія Сковороди, повідомляли в СКП «Харківзеленбуд». На черзі посадка лип на вулиці Дарвіна та біля площі Поезії. Загалом у центрі планували висадити 30 лип.
Також нагадаємо, на початку листопада у Харкові почали готуватися до весни. На клумбах міста співробітники «Зеленстрою» висаджували цибулини тюльпанів. 10 листопада роботи проводити на проспекті Науки. А протягом тижня аналогічна діяльність поширилась на всі райони. Зеленстроївці відзначили, що ці тюльпани не купували, а розмножили, тож підприємство зекономило кошти.
