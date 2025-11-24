Такого тепла в Харкові не було 63 роки: місто встановило черговий рекорд

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 23 листопада місто встановило черговий температурний рекорд.

“23 листопада було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня – +12,2°С.”, – пишуть синоптики.

Вони відзначили, що максимальна температура цього дня була 1962 року. Тоді стовпчики термометрів показували +10,2 градуси. Таким чином, такої теплої погоди у Харкові не було 63 роки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала дані Регіонального центру гідрометеорології про те, що в понеділок, 24 листопада, синоптики прогнозують похмуру погоду з невеликим північно-західним вітром зі швидкістю 5 – 10 м/с. І в Харкові, і в області вночі очікують на невеликий, а вдень – помірний дощ. Температура повітря в Харкові, за прогнозом, становитиме 8 – 10° тепла протягом доби. В області протягом доби 6 – 11° тепла. Починаючи з вівторка, 25 листопада, в регіоні буде холодати – прогнозують уночі мороз до 2°. Утім, вдень температура залишиться “вересневою” – до 11° удень.