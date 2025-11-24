Live

На Харківщині скоротили маршрути деяких поїздів – деталі

Транспорт 09:17   24.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині скоротили маршрути деяких поїздів – деталі Фото: “Укрзалізниця”

Через ситуацію у сфері безпеки у напрямку станції Орілька на Харківщині поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. 

Низка поїздів курсуватимуть сьогодні до/зі станції Сахновщина, уточнили в “Укрзалізниці”. Це стосується таких поїздів:

  • №6654 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька);
  • №6653 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин).

При цьому, зазначають залізничники, розклад може змінюватися. Тому пасажирів закликали стежити за розкладом руху поїздів, а також прислухатися до оголошень на станціях.

Читайте також: Сьогодні в Харкові по-новому ходить транспорт через обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині
Постраждали діти, є загиблі – Синєгубов про добу на Харківщині
24.11.2025, 08:52
До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
До чотирьох зросла кількість загиблих у Харкові, 17 постраждалих (фото/відео)
24.11.2025, 07:21
Новини Харкова – головне 24 листопада: наслідки ударів по місту
Новини Харкова – головне 24 листопада: наслідки ударів по місту
24.11.2025, 08:57
Сьогодні 24 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 листопада 2025: яке свято та день в історії
24.11.2025, 06:00
Майже 40 людей вивели рятувальники із задимленої багатоповерхівки в Харкові
Майже 40 людей вивели рятувальники із задимленої багатоповерхівки в Харкові
24.11.2025, 07:47
У Харкові – троє загиблих, серед постраждалих дитина, Терехов про “прильоти”
У Харкові – троє загиблих, серед постраждалих дитина, Терехов про “прильоти”
23.11.2025, 23:13

Новини за темою:

18.11.2025
Через удари сьогодні на Харківщині спізнюються та змінюють маршрути поїзди
17.11.2025
Через проблеми з електроенергією затримується харківський потяг
12.11.2025
«Було небезпечно»: потяги на Харківщині зупиняли через загрозу ударів
10.11.2025
З міркувань безпеки на Харківщині обмежили рух поїздів
10.11.2025
У Харкові запрацювало метро (оновлено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині скоротили маршрути деяких поїздів – деталі», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 09:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ситуацію у сфері безпеки у напрямку станції Орілька на Харківщині поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. ".