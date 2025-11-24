На Харківщині скоротили маршрути деяких поїздів – деталі
Фото: “Укрзалізниця”
Через ситуацію у сфері безпеки у напрямку станції Орілька на Харківщині поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.
Низка поїздів курсуватимуть сьогодні до/зі станції Сахновщина, уточнили в “Укрзалізниці”. Це стосується таких поїздів:
- №6654 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька);
- №6653 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин).
При цьому, зазначають залізничники, розклад може змінюватися. Тому пасажирів закликали стежити за розкладом руху поїздів, а також прислухатися до оголошень на станціях.
Читайте також: Сьогодні в Харкові по-новому ходить транспорт через обстріли
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині скоротили маршрути деяких поїздів – деталі», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 09:17;