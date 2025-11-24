На Харківщині скоротили маршрути деяких поїздів – деталі

Через ситуацію у сфері безпеки у напрямку станції Орілька на Харківщині поїзди курсуватимуть обмеженими маршрутами, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Низка поїздів курсуватимуть сьогодні до/зі станції Сахновщина, уточнили в “Укрзалізниці”. Це стосується таких поїздів:

№6654 Берестин – Сахновщина (замість Берестин – Орілька);

№6653 Сахновщина – Берестин (замість Орілька – Берестин).

При цьому, зазначають залізничники, розклад може змінюватися. Тому пасажирів закликали стежити за розкладом руху поїздів, а також прислухатися до оголошень на станціях.