Не було напруги: на Харківщині спізнюються електрички

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині затримуються три приміські потяги.

В УЗ уточнили, що тепер затримуються такі рейси:

Поїзд №6410 Савинці – Харків-Пасажирський прямує із затримкою 50 хвилин.

Поїзд №6508 Біляївка – Харків-Пасажирський відправився з початкової на 55 хвилин пізніше.

Поїзд №6512 Лозова – Харків-Пасажирський відправився з початкової +30 хвилин понад графік.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що до Золочева на Харківщині не ходитимуть електрички. З 27 березня низка електричок на Харківщині змінюють маршрути через безпекову ситуацію. Вони не доїжджатимуть до селища Золочів, кінцевою стане станція Рогозянка. Інформацію про зміни опублікували у місцевому Телеграм-каналі «Зоря-news». Зазначається, що селищна військова адміністрація вирішує питання про пуск автобусів до населених пунктів, залізничне сполучення з якими припинено.