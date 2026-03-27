Не було напруги: на Харківщині спізнюються електрички

Транспорт 07:18   27.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Не було напруги: на Харківщині спізнюються електрички

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині затримуються три приміські потяги. 

В УЗ уточнили, що тепер затримуються такі рейси:

  • Поїзд №6410 Савинці – Харків-Пасажирський прямує із затримкою 50 хвилин.

  • Поїзд  №6508  Біляївка – Харків-Пасажирський відправився з початкової на 55 хвилин пізніше.

  • Поїзд №6512  Лозова – Харків-Пасажирський відправився з початкової +30 хвилин понад графік.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що до Золочева на Харківщині не ходитимуть електрички. З 27 березня низка електричок на Харківщині змінюють маршрути через безпекову ситуацію. Вони не доїжджатимуть до селища Золочів, кінцевою стане станція Рогозянка. Інформацію про зміни опублікували у місцевому Телеграм-каналі «Зоря-news». Зазначається, що селищна військова адміністрація вирішує питання про пуск автобусів до населених пунктів, залізничне сполучення з якими припинено.

Читайте також: У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок, шестеро постраждалих

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)
Що відбувалося на місці нічного удару по дому, показали у ДСНС (фото/відео)
27.03.2026, 07:35
У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок, шестеро постраждалих
У Харкові ракета влучила в багатоквартирний будинок, шестеро постраждалих
27.03.2026, 07:05
Не було напруги: на Харківщині спізнюються електрички
Не було напруги: на Харківщині спізнюються електрички
27.03.2026, 07:18
Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку
Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку
27.03.2026, 07:42
Сьогодні 27 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 березня 2026: яке свято та день в історії
27.03.2026, 06:00
Трегубов: чого чекає РФ, щоб розпочати масштабніші наступи на Харківщині 📹
Трегубов: чого чекає РФ, щоб розпочати масштабніші наступи на Харківщині 📹
26.03.2026, 21:13

Новини за темою:

19.02.2026
Напруга падає нижче 200 В: причина і як довго це триватиме на Харківщині
10.02.2026
Перепади напруги: на Харківщині затримуються поїзди
31.01.2026
Без опалення залишилося місто на Харківщині через стрибок напруги
31.01.2026
Блекаут: масово відключається електрика, прогноз Міненерго (відео)
31.01.2026
У Харкові зупинилися поїзди в метро: що сталося (оновлено)


  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 07:18;

