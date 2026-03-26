До Золочева на Харківщині не курсуватимуть електрички: як скоротили маршрути
З 27 березня низка електричок на Харківщині змінює маршрути через безпекову ситуацію. Вони не доїжджатимуть до селища Золочів, кінцевою стане станція Рогозянка.
Інформацію про зміни опублікували у місцевому телегам-каналі “Зоря-news” . Зазначається, що селищна військова адміністрація вирішує питання щодо пуску автобусів до населених пунктів, залізничне сполучення з якими припинене.
Наступні маршрути скорочують:
№7636 Люботин – Золочів (Люботин – Рогозянка)
№7664 Люботин – Пересічна
№6173 Золочів – Харків-Левада (Рогозянка – Харків-Левада)
№6173/6174 Харків-Левада – Золочів (Харків-Левада – Рогозянка)
№6177 Золочів – Харків-Пас. (Рогозянка – Харків-Пас.)
№6175/6176 Харків-Пас. – Золочів (Харків-Пас. – Пересічна)
№6175 Золочів – Харків-Пас. (Пересічна – Харків-Пас.)
№6181 Харків-Пас. – Золочів (Харків-Пас. – Рогозянка)
№7665 Золочів – Люботин (Рогозянка – Люботин).
Такі електрички скасовують:
№6145/6146 Харків-Пас. – Золочів
№6159/6160 Золочів – Харків-Пас.
№7661 Харків-Пас. – Харків-Левада
№6177/6178 Харків-Левада – Золочів
№6179 Золочів – Харків-Пас.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, FPV-дрон атакував електричку у селищі Слатине Дергачівської громади вранці 24 березня. «Приліт» стався на залізничній станції – загинув 61-річний пасажир. Після цього інциденту маршрут електричок скоротили. Вони доїжджатимуть лише до Дергачів. Далі пасажирів пересадять на автобуси.
Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 22:00;