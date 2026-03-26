До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты

Транспорт 22:00   26.03.2026
Елена Нагорная
До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты

С 27 марта ряд электричек в Харьковской области меняют маршруты из-за ситуации с безопасностью. Они не будут доезжать до поселка Золочев, конечной станет станция Рогозянка.

Информацию об изменениях опубликовали в местном Telegram-канале «Зоря-news». Отмечается, что поселковая военная администрация решает вопрос о пуске автобусов до населенных пунктов, железнодорожное сообщение с которыми прекращено.

Следующие маршруты сокращают:

№7636 Люботин – Золочев (Люботин – Рогозянка)
№7664 Люботин – Пересечная
№6173 Золочев – Харьков-Левада (Рогозянка – Харьков-Левада)
№6173/6174 Харьков-Левада – Золочев (Харьков-Левада – Рогозянка)
№6177 Золочев – Харьков-Пасc. (Рогозянка – Харьков-Пасc.)
№6175/6176 Харьков-Пасc. – Золочев (Харьков-Пасc. – Пересечная)
№6175 Золочев – Харьков-Пасc. (Пересечная – Харьков-Пасс.)
№6181 Харьков-Пасс. – Золочев (Харьков-Пасс. – Рогозянка)
№7665 Золочев – Люботин (Рогозянка – Люботин)

Такие электрички отменяют:

№6145/6146 Харьков-Пасс. – Золочев
№6159/6160 Золочев – Харьков-Пасс.
№7661 Харьков-Пасс. – Харьков-Левада
№6177/6178 Харьков-Левада – Золочев
№6179 Золочев – Харьков-Пасс.

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дрон атаковал электричку в Слатино Дергачевской громады утром 24 марта. «Прилет» произошел на железнодорожной станции — погиб 61-летний пассажир. После этого инцидента маршрут электричек сократили. Они будут доезжать только до Дергачей. Далее пассажиров пересадят в автобусы.

Из-за ситуации с безопасностью: электрички сокращают маршруты на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет апрель в Харькове и области – прогноз синоптиков
26.03.2026, 13:06
Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон
Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон
26.03.2026, 10:22
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
Новости Харькова — главное 26 марта: удары по городу, завершается отопительный
26.03.2026, 22:08
Ворота в Харьков: в Хартии рассказали о расстановке сил под Липцами (видео)
Ворота в Харьков: в Хартии рассказали о расстановке сил под Липцами (видео)
26.03.2026, 18:57
Конец отопления и Эктор в полях Харьковщины — итоги 26 марта
Конец отопления и Эктор в полях Харьковщины — итоги 26 марта
26.03.2026, 23:00

Новости по теме:

18.03.2026
Свет вернули в Золочев после ночной атаки БпЛА
15.03.2026
Двое раненых – россияне дважды ударили БпЛА по Золочеву в Харьковской области
12.03.2026
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику
11.03.2026
Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото)
09.03.2026
После обстрела в селе на Золочевщине пропали газ, свет и связь (фото)


  • • Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 22:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 27 марта ряд электричек в Харьковской области меняют маршруты из-за ситуации с безопасностью. Они не будут доезжать до поселка Золочев, конечной станет станция Рогозянка.".