До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты
С 27 марта ряд электричек в Харьковской области меняют маршруты из-за ситуации с безопасностью. Они не будут доезжать до поселка Золочев, конечной станет станция Рогозянка.
Информацию об изменениях опубликовали в местном Telegram-канале «Зоря-news». Отмечается, что поселковая военная администрация решает вопрос о пуске автобусов до населенных пунктов, железнодорожное сообщение с которыми прекращено.
Следующие маршруты сокращают:
№7636 Люботин – Золочев (Люботин – Рогозянка)
№7664 Люботин – Пересечная
№6173 Золочев – Харьков-Левада (Рогозянка – Харьков-Левада)
№6173/6174 Харьков-Левада – Золочев (Харьков-Левада – Рогозянка)
№6177 Золочев – Харьков-Пасc. (Рогозянка – Харьков-Пасc.)
№6175/6176 Харьков-Пасc. – Золочев (Харьков-Пасc. – Пересечная)
№6175 Золочев – Харьков-Пасc. (Пересечная – Харьков-Пасс.)
№6181 Харьков-Пасс. – Золочев (Харьков-Пасс. – Рогозянка)
№7665 Золочев – Люботин (Рогозянка – Люботин)
Такие электрички отменяют:
№6145/6146 Харьков-Пасс. – Золочев
№6159/6160 Золочев – Харьков-Пасс.
№7661 Харьков-Пасс. – Харьков-Левада
№6177/6178 Харьков-Левада – Золочев
№6179 Золочев – Харьков-Пасс.
Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дрон атаковал электричку в Слатино Дергачевской громады утром 24 марта. «Прилет» произошел на железнодорожной станции — погиб 61-летний пассажир. После этого инцидента маршрут электричек сократили. Они будут доезжать только до Дергачей. Далее пассажиров пересадят в автобусы.
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: золочів, новости Харькова, электрички;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 22:00;