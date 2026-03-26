До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты

С 27 марта ряд электричек в Харьковской области меняют маршруты из-за ситуации с безопасностью. Они не будут доезжать до поселка Золочев, конечной станет станция Рогозянка.

Информацию об изменениях опубликовали в местном Telegram-канале «Зоря-news». Отмечается, что поселковая военная администрация решает вопрос о пуске автобусов до населенных пунктов, железнодорожное сообщение с которыми прекращено.

Следующие маршруты сокращают:

№7636 Люботин – Золочев (Люботин – Рогозянка)

№7664 Люботин – Пересечная

№6173 Золочев – Харьков-Левада (Рогозянка – Харьков-Левада)

№6173/6174 Харьков-Левада – Золочев (Харьков-Левада – Рогозянка)

№6177 Золочев – Харьков-Пасc. (Рогозянка – Харьков-Пасc.)

№6175/6176 Харьков-Пасc. – Золочев (Харьков-Пасc. – Пересечная)

№6175 Золочев – Харьков-Пасc. (Пересечная – Харьков-Пасс.)

№6181 Харьков-Пасс. – Золочев (Харьков-Пасс. – Рогозянка)

№7665 Золочев – Люботин (Рогозянка – Люботин)

Такие электрички отменяют:

№6145/6146 Харьков-Пасс. – Золочев

№6159/6160 Золочев – Харьков-Пасс.

№7661 Харьков-Пасс. – Харьков-Левада

№6177/6178 Харьков-Левада – Золочев

№6179 Золочев – Харьков-Пасс.

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дрон атаковал электричку в Слатино Дергачевской громады утром 24 марта. «Прилет» произошел на железнодорожной станции — погиб 61-летний пассажир. После этого инцидента маршрут электричек сократили. Они будут доезжать только до Дергачей. Далее пассажиров пересадят в автобусы.