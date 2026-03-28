Живые мертвецы в Купянске и изоляция севера Харьковщины – обзор фронта (видео)

Две реальности в Купянске, сработает ли РЭБ для «скорых» на Харьковщине и логистический тупик на севере. Итог главных событий войны в регионе за неделю подводит МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Фронт сдвинулся с места в Харьковской области. Масштабную попытку механизированного наступления сорвал Третий армейский корпус ВСУ на Лиманско-Боровском направлении. Потери окупантов: около 100 единиц техники, в том числе три танка и 11 БМП. Аналитики DeepState дважды изменили карту. Расширили красную зону у границы – в районе Амбарного. А потом уточнили: только сейчас смогли установить масштаб событий, которые произошли три месяца назад. Ситуация уже стабилизирована. Также аналитики и Группировка объединенных сил разошлись в оценках ситуации на двух других направлениях. DeepState обозначил продвижение врага на юге Волчанска и в Синьковке. Защитники это опровергли и заверили, что удерживают позиции. Подобные дискуссии осинтеров и Cил обороны происходят не впервые. При этом активизацию противника подтвердили все источники и статистика Генштаба. К концу недели интенсивность боевых действий пошла на убыль.

«Определенный всплеск был вблизи Боровой, это фактически север Лиманского направления. Но, тем не менее, мы везде наблюдаем активные попытки россиян восстанавливать свой наступательный потенциал. И активные попытки россиян готовиться к более значительным наступательным действиям в последующие, мне кажется, уже дни-недели», — комментировал на неделе спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Z-блоггеры «похоронили» своих в Купянске

Удивительные чудеса происходят в российском информационном поле вокруг Купянска. Z-блоггеры «похоронили» остатки своего войска, окруженные в городе.

«Z-военкор Романов написал, что все, история закончена: все российские солдаты, остававшиеся в этой больнице, погибли. Зачистка Купянска украинскими силами практически завершена», — рассказывал еще в минувшие выходные основатель группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев.

В течение недели волна тоски «по нашим пацанам» прокатилась по большинству российских провоенных Telegram-каналов. Но спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов до сих пор не подтвердил уничтожение захватчиков в городе. Он написал: «Обычно мне, как спикеру, приходится опровергать наличие россиян там, где их на самом деле нет. Здесь ситуация обратная – приходится опровергать их отсутствие». По данным Трегубова по подвалам в Купянске до сих пор скрывается количество окупантов от отделения до взвода. Ежедневно фиксируют шесть – восемь позывных. Есть признаки жизни и в районе разбомбленной больницы. Представитель ВСУ считает: в мертвые россиян записали, чтобы их коллеги могли увереннее вести обстрелы города.

В то же время, мало что изменилось в той реальности российского командования, где существует «освобожденный Купянск». В очередном докладе начальник российского Генштаба Герасимов уже «освободил» почти весь украинский плацдарм на левобережье Оскола.

«Пару раз доходили до Куриловки и там получали большую взбучку», — оценил реальные «успехи» захватчиков Трегубов.

Левиев вообще призывает российских генералов как-то вернуть свое командование с небес на землю, ведь ложь об «освобождении» разительно расходится с реальностью.

«Командующий группировкой войск «Запад» генерал Сергей Кузовлев и командующий группировкой войск «Юг» генерал Сергей Медведев, они чего, боятся, что Герасимов их к стенке приставит? Что мешает сказать: «Воу-воу-воу, дедуля, притормози! Какой восточный берег Оскола? Какие 60% Константиновки? Ты так скоро Киев заявишь!», – иронизирует аналитик.

Учитывая весь этот хаос, военный обозреватель Константин Машовец предполагает, что основные усилия россиян в ближайшее время снова сконцентрируются в этой локации. По мнению Машовца, российские военные постараются «взять Купянск на самом деле».

Север теряет связь с Харьковом

Российские дроны «отрезают» север Харьковщины от областного центра. Логистика становится все более затрудненной.

«Принято решение о приостановке курсирования поездов из населенных пунктов Слатино и Безруки, – сообщил на этой неделе начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, этому предшествовал удар российского дрона по электричке в Слатино. — Ситуация сложна тем, что перевозчики отказываются от заезда в эти населенные пункты, хотя там есть наземное укрытие, которое позволяет жителям в безопасных условиях дождаться приезда транспортных средств. Но это не гарантирует того, что маршрутка не будет поражена российским дроном».

Еще год назад эта электричка ходила в Новую Казачью – почти на госграницу. Ее маршрут сократили до Слатино в июле 2025 года. А через восемь месяцев снова урезали – до Дергачей. Электрички в Золочев тоже больше не едут: людей высадят на полпути – на станции «Рогозянка».

Постоянно сокращают маршруты, идущие на восток и юг области. Заменить поезда на автобусы удается далеко не всегда. Поэтому жители логистически ограниченных территорий теряют возможность добраться в областной центр, где многие из них работают. Задоренко убеждает: самый реальный выход – эвакуироваться, уехать к родственникам или в общежития в Харьков.

РЭБы для «скорых»: панацея ли?

Как защитить «скорые» в Харьковской области от атак российских БпЛА, решал Совет обороны области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: с начала вторжения в регионе было более 190 случаев повреждения автомобилей экстрёнки в результате российских ударов. В последнее время они участились. Синегубов заявил: «Задача – достичь стопроцентного оснащения бригад, работающих вблизи зоны боевых действий, средствами РЭБ». Спасет ли это медиков? РЭБ – не панацея, предупреждают военные.

«Нормальный переносной РЭБ, который может устанавливаться на машине, — это около полумиллиона гривен, плюс-минус. Он имеет свои частоты и т.д. Но через три месяца, максимум, этот РЭБ уже не действенен, потому что частоты постоянно изменяются. Все те, кто «продает», условно, РЕБы и говорят, что это панацея… Через три месяца Библия – лучше панацея, чем устаревший РЭБ. Теперь мы говорим: мы ставим всем. Например, по полмиллиона гривен купили на каждую машину РЭБы. Кто будет постоянно их обновлять, кто будет тратить на это деньги? То есть, если комплексное решение мы видим этого вопроса, тогда ок. А если сказать, что все будут выезжать… Да у нас не все военные выезжают с РЭБами, не у всех они есть», — прокомментировал инициативу офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский.

