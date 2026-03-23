Ажиотаж вокруг фронта и прыжок из окна в Харькове — итоги 23 марта
DeepState и Силы обороны не пришли к единому мнению относительно линии фронта. ISW сообщил о противостоянии блогеров РФ из-за Купянска. БпЛА ударил по Немышлянскому району Харькова. Пожилая харьковчанка выпрыгнула с 13-го этажа. Мэр Харькова Игорь Терехов собирает земляков во Львове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 марта.
Аналитики DeepState и официальные источники Сил обороны не пришли к единому мнению относительно линии фронта
Проект DeepState изменил карту, отметив продвижение оккупантов к югу от Волчанска и в Синьковке, расположенной рядом с Купянском. Однако вслед за этим в Группировке объединенных сил заявили: сообщения о продвижении войск РФ в этих локациях недостоверны. По данным ВСУ, в Волчанске противник продолжает попытки прорвать украинскую оборону. Однако защитники держат позиции. Так же тщетны попытки врага прорваться на Купянском направлении. Накануне о ситуации на фронте сообщил президент Владимир Зеленский – после совещания с главнокомандующим Александром Сырским. Зеленский отметил, что россияне активизировали попытки наступлений, пользуясь благоприятной погодой. В частности, на Харьковщине такие попытки фиксируются в приграничной зоне. По данным президента, единственным ощутимым результатом для захватчиков стало увеличение их потерь.
У россиян разгорелось настоящее информационное противостояние из-за Купянска
Институт изучения войны отметил, что условно независимые аналитики критикуют откровенно прокремлевских — за распространение ложной информации. Пока приближенные к военному командованию РФ эксперты заявляют о победах в Купянске, их оппоненты утверждают: ситуация в городе кризисная для россиян.
Беспилотник ударил по Немышлянскому району Харькова днем
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что попадание было в дорогу. Обошлось без пострадавших.
Из окна 13-го этажа выбросилась пожилая женщина в Харькове. Она погибла
Подробности трагедии привели в ГСЧС и Нацполиции. По данным спасателей, сегодня днем возник пожар в квартире 16-этажки на улице Непокоренных. Из окна именно этой квартиры выбросилась 76-летняя женщина. Пожар потушили, не дав распространиться на другие квартиры. Полицейские предварительно установили, что владелица квартиры самостоятельно подожгла вещи. На месте обнаружили записку, которая может свидетельствовать о намерении совершить самоубийство. Именно по этой статье готовятся открыть уголовное производство.
Мэр Харькова Игорь Терехов собирает земляков во Львове
О намерении мэра встретиться с харьковчанами, временно выехавшими на запад страны, сообщила пресс-служба горсовета. Встречу запланировали на 26 марта. Мэрия анонсирует обсуждение актуальных вопросов жизни и поддержки горожан, временно ставших ВПЛ.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Неоднородный рынок труда на Харьковщине: на вакансию местами — 19 безработных
Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)
Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
- • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 23:00;