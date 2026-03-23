Live

Ажиотаж вокруг фронта и прыжок из окна в Харькове — итоги 23 марта

Происшествия 23:00   23.03.2026
DeepState и Силы обороны не пришли к единому мнению относительно линии фронта. ISW сообщил о противостоянии блогеров РФ из-за Купянска. БпЛА ударил по Немышлянскому району Харькова. Пожилая харьковчанка выпрыгнула с 13-го этажа. Мэр Харькова Игорь Терехов собирает земляков во Львове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 23 марта.

Аналитики DeepState и официальные источники Сил обороны не пришли к единому мнению относительно линии фронта

Проект DeepState изменил карту, отметив продвижение оккупантов к югу от Волчанска и в Синьковке, расположенной рядом с Купянском. Однако вслед за этим в Группировке объединенных сил заявили: сообщения о продвижении войск РФ в этих локациях недостоверны. По данным ВСУ, в Волчанске противник продолжает попытки прорвать украинскую оборону. Однако защитники держат позиции. Так же тщетны попытки врага прорваться на Купянском направлении. Накануне о ситуации на фронте сообщил президент Владимир Зеленский – после совещания с главнокомандующим Александром Сырским. Зеленский отметил, что россияне активизировали попытки наступлений, пользуясь благоприятной погодой. В частности, на Харьковщине такие попытки фиксируются в приграничной зоне. По данным президента, единственным ощутимым результатом для захватчиков стало увеличение их потерь.

У россиян разгорелось настоящее информационное противостояние из-за Купянска

Институт изучения войны отметил, что условно независимые аналитики критикуют откровенно прокремлевских — за распространение ложной информации. Пока приближенные к военному командованию РФ эксперты заявляют о победах в Купянске, их оппоненты утверждают: ситуация в городе кризисная для россиян.

Беспилотник ударил по Немышлянскому району Харькова днем

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что попадание было в дорогу. Обошлось без пострадавших.

Из окна 13-го этажа выбросилась пожилая женщина в Харькове. Она погибла

Подробности трагедии привели в ГСЧС и Нацполиции. По данным спасателей, сегодня днем возник пожар в квартире 16-этажки на улице Непокоренных. Из окна именно этой квартиры выбросилась 76-летняя женщина. Пожар потушили, не дав распространиться на другие квартиры. Полицейские предварительно установили, что владелица квартиры самостоятельно подожгла вещи. На месте обнаружили записку, которая может свидетельствовать о намерении совершить самоубийство. Именно по этой статье готовятся открыть уголовное производство.

Мэр Харькова Игорь Терехов собирает земляков во Львове

О намерении мэра встретиться с харьковчанами, временно выехавшими на запад страны, сообщила пресс-служба горсовета. Встречу запланировали на 26 марта. Мэрия анонсирует обсуждение актуальных вопросов жизни и поддержки горожан, временно ставших ВПЛ.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

Неоднородный рынок труда на Харьковщине: на вакансию местами — 19 безработных

Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)

Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов

Автор: Оксана Горун, Елена Нагорная
Популярно
Массированный удар могут сегодня нанести военные РФ, предупредил Зеленский
23.03.2026, 21:20
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
22.03.2026, 17:20
Новости Харькова — главное 23 марта: есть ли продвижение РФ, самоубийство
23.03.2026, 22:14
Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов
23.03.2026, 13:17
Выпрыгнула из окна 13-го этажа из-за пожара: женщина погибла в Харькове
23.03.2026, 15:00
В Харькове от гриппа умер двухлетний ребенок
23.03.2026, 22:08
Новости по теме:

22.03.2026
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, наступательные планы РФ
20.03.2026
Новости Харькова — главное 20 марта: декларация Терехова, суд, ремонт дорог
19.03.2026
В Харькове определились с каникулами летом; дело ДТП с судьей – итоги 19 марта
19.03.2026
Новости Харькова — главное 19 марта: обстрелы продолжаются, сессия облсовета
18.03.2026
Интерсити под вопросом, смертельный удар по частному сектору: итоги 18 марта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ажиотаж вокруг фронта и прыжок из окна в Харькове — итоги 23 марта», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 23:00;

