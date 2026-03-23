Галас навколо фронту та стрибок із вікна в Харкові – підсумки 23 березня

DeepState та СОУ не дійшли єдиної думки щодо лінії фронту. ISW повідомив про протистояння блогерів РФ через Куп’янськ. БпЛА вдарив по Немишлянському району Харкова. Літня харків’янка вистрибнула з 13-го поверху. Міський голова Харкова Ігор Терехов збирає земляків у Львові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 23 березня.

Аналітики DeepState та офіційні джерела Сил оборони не дійшли єдиної думки щодо лінії фронту

Проєкт DeepState вніс зміни на мапу, відзначивши просування окупантів на півдні Вовчанська та в Синьківці, що поруч із Куп’янськом. Проте слідом в Угрупованні об’єднаних сил заявили: повідомлення про просування військ РФ у цих локаціях недостовірні. За даними ЗСУ, у Вовчанську ворог продовжує спроби прорвати українську оборону. Однак захисники тримають позиції. Так само марні спроби ворога прорватися на Куп’янському напрямку. Напередодні про ситуацію на фронті інформував президент Володимир Зеленський – після наради з головкомом Олександром Сирським. Зеленський відзначив, що росіяни активізували спроби наступів, користуючись сприятливою погодою. Зокрема, на Харківщині такі спроби фіксують у прикордонні. За даними президента, єдиним відчутним результатом для загарбників стало підвищення їхніх втрат.

Інститут вивчення війни відзначив, що умовно незалежні аналітики критикують відверто прокремлівських – за розповсюдження неправдивої інформації. Поки наближені до військового командування РФ експерти заявляють про перемоги в Куп’янську, їхні опоненти стверджують: ситуація в місті кризова для росіян.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що влучання було в дорогу. Минулося без постраждалих.

Подробиці трагедії навели в ДСНС і Нацполіції. За даними рятувальників, сьогодні вдень виникла пожежа в квартирі 16-поверхівки на вулиці Нескорених. З вікна саме цього помешкання викинулася 76-річна жінка. Пожежу загасили, не давши поширитися на інші квартири. Поліціянти попередньо встановили, що власниця квартири самостійно підпалила речі. На місці виявили записку, що може свідчити про намір вчинити самогубство. Саме за цією статтею готуються відкрити кримінальне провадження.

Про намір мера зустрітися з харків’янами, які тимчасово виїхали на захід країни, повідомила пресслужба міськради. Зустріч запланували на 26 березня. Мерія анонсує обговорення актуальних питань життя і підтримки містян, які тимчасово стали ВПО.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних

Рідкісний російський БпЛА «Скат» за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)

Чи працюватимуть харківські лікарні від сонячних батарей, відповів Терехов