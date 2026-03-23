Вистрибнула з вікна у Харкові: НПУ з’ясувала, що жінка сама підпалила речі
Правоохоронці встановлюють обставини загибелі жінки, яка вистрибнула з вікна палаючої квартири на 13 поверсі.
У ГУ Нацполіції в Харківській області попередньо встановили, що 76-річна жінка самостійно підпалила речі у квартирі, а потім вистрибнула з вікна. Також у кімнаті знайшли записку, яка може свідчити про її намір вчинити самогубство.
“Медики констатували смерть громадянки на місці події. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи”, – додали в поліції.
Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою “самогубство”.
Нагадаємо, повідомлення про пожежу на вулиці Нескорених рятувальники отримали сьогодні о 12:30. Жінка, 1949 року народження, вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, де відбувалось горіння, зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області. О 14:14 загоряння повністю ліквідували. Причини пожежі наразі встановлюють.
Теги: новини Харкова, поліція, самоубийство
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вистрибнула з вікна у Харкові: НПУ з’ясувала, що жінка сама підпалила речі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 16:06;