Вистрибнула з вікна у Харкові: НПУ з’ясувала, що жінка сама підпалила речі

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі жінки, яка вистрибнула з вікна палаючої квартири на 13 поверсі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області попередньо встановили, що 76-річна жінка самостійно підпалила речі у квартирі, а потім вистрибнула з вікна. Також у кімнаті знайшли записку, яка може свідчити про її намір вчинити самогубство.

“Медики констатували смерть громадянки на місці події. Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи”, – додали в поліції.

Наразі правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою “самогубство”.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу на вулиці Нескорених рятувальники отримали сьогодні о 12:30. Жінка, 1949 року народження, вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, де відбувалось горіння, зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області. О 14:14 загоряння повністю ліквідували. Причини пожежі наразі встановлюють.