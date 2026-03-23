Выпрыгнула из окна в Харькове: НПУ выяснила, что женщина сама подожгла вещи

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины, которая выпрыгнула из окна горящей квартиры на 13 этаже.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области предварительно установили, что 76-летняя женщина самостоятельно подожгла вещи в квартире, а затем выпрыгнула из окна. Также в комнате нашли записку, которая может свидетельствовать о ее намерении совершить самоубийство.

«Медики констатировали смерть гражданки на месте происшествия. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — добавили в полиции.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «самоубийство».

Напомним, сообщение о пожаре на улице Нескороненых спасатели получили сегодня в 12:30. Женщина, 1949 года рождения, выпрыгнула из окна квартиры на 13 этаже, где произошло возгорание, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В 14:14 возгорание полностью ликвидировали. Причины пожара устанавливают.