Live

Выпрыгнула из окна в Харькове: НПУ выяснила, что женщина сама подожгла вещи

Происшествия 16:06   23.03.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины, которая выпрыгнула из окна горящей квартиры на 13 этаже.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области предварительно установили, что 76-летняя женщина самостоятельно подожгла вещи в квартире, а затем выпрыгнула из окна. Также в комнате нашли записку, которая может свидетельствовать о ее намерении совершить самоубийство.

«Медики констатировали смерть гражданки на месте происшествия. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — добавили в полиции.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «самоубийство».

Напомним, сообщение о пожаре на улице Нескороненых спасатели получили сегодня в 12:30. Женщина, 1949 года рождения, выпрыгнула из окна квартиры на 13 этаже, где произошло возгорание, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. В 14:14 возгорание полностью ликвидировали. Причины пожара устанавливают.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Выпрыгнула из окна в Харькове: НПУ выяснила, что женщина сама подожгла вещи», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 16:06;

