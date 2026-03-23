Рідкісний російський БпЛА “Скат” за $400 тисяч збили на Харківщині (відео)
Російський безпілотник «Скат-450М» знищили на Південно-Слобожанському напрямку прикордонники-аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Стрікс».
“Скат-450М” – рідкісний дрон, який супротивник використовує для ведення глибокої аеророзвідки, повідомляють у Державній прикордонній службі України.
Орієнтовна вартість такого безпілотника – близько 400 тисяч доларів. Його знищення позбавляє військових РФ можливості ефективно вести розвідку на значній глибині та знижує точність ураження цілей, зазначили у ДПСУ.
У підрозділі також додали, що за весь час повномасштабної війни було знищено від 10 до 20 таких ексклюзивних апаратів. Росіяни використовують їх для наведення ВТРК “Іскандер”.
Відео: РУБпАК “Стрікс”
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, протягом тижня з 16 по 22 березня росіяни запустили по Харківщині одну ракету, 40 КАБів, 32 БпЛА типу “Герань-2”, два “ланцети”, 16 “молний”, 24 FPV-дронів та ще 68 БпЛА, тип яких встановлюють.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 18:11;