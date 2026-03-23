Під Харковом — «приліт» БпЛА: атакували непрацюючий торговий об’єкт
Близько 17:00 23 березня росіяни завдали удару по непрацюючому об’єкту торгової інфраструктури у місті Дергачі.
На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. Постраждалих немає, повідомляє голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Тип БпЛА, яким завдали удару, встановлюють.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський безпілотник завдав удару по Немишлянському району Харкова вдень 23 березня. Начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар прийшовся по дорозі. Постраждалих немає.
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 17:52;