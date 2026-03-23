Live

Під Харковом — «приліт» БпЛА: атакували непрацюючий торговий об’єкт

Події 17:52   23.03.2026
Олена Нагорна
Близько 17:00 23 березня росіяни завдали удару по непрацюючому об’єкту торгової інфраструктури у місті Дергачі.

На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. Постраждалих немає, повідомляє голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Тип БпЛА, яким завдали удару, встановлюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, російський безпілотник завдав удару по Немишлянському району Харкова вдень 23 березня. Начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що удар прийшовся по дорозі. Постраждалих немає.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Під Харковом — «приліт» БпЛА: атакували непрацюючий торговий об’єкт», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
