Live

Под Харьковом — «прилет» БпЛА: атаковали неработающий торговый объект

Происшествия 17:52   23.03.2026
Елена Нагорная
Около 17:00 23 марта россияне нанесли удар по неработающему объекту торговой инфраструктуры в городе Дергачи.

На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС. Пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Тип БпЛА, которым нанесли удар, устанавливают.

Как сообщала МГ «Объектив», российский беспилотник нанес удар по Немышлянскому району Харькова днем 23 марта. Начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по дороге. Пострадавших нет.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Под Харьковом — «прилет» БпЛА: атаковали неработающий торговый объект», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
