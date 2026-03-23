Под Харьковом — «прилет» БпЛА: атаковали неработающий торговый объект

Около 17:00 23 марта россияне нанесли удар по неработающему объекту торговой инфраструктуры в городе Дергачи.

На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС. Пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Тип БпЛА, которым нанесли удар, устанавливают.

Как сообщала МГ «Объектив», российский беспилотник нанес удар по Немышлянскому району Харькова днем 23 марта. Начальник Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся по дороге. Пострадавших нет.