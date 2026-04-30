Удары не стихают четвертый день: российские БпЛА атаковали села на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
Оккупанты применили БпЛА «Молния» по селам Лютовка и Рясное, сообщил начальник СВА Виктор Коваленко.
30 апреля россияне тремя БпЛА «Молния» атаковали помещение Февральского старостинского округа в Золочевской громаде. В результате ударов вспыхнул пожар.
«Уничтожено имущество в Пункте Незламності, расположенное в административном здании, мебель, компьютерная техника, котельное оборудование. Удары по населенному пункту не утихают четвертый день подряд», – рассказал Виктор Коваленко.
30 апреля около 13:00 БпЛА «Молния» попал в помещение сельхозпредприятия в селе Рясное. Также от удара второго БпЛА «Молния» вспыхнул частный дом. Значительно повреждены крыша, окна двери.
О пострадавших информация не поступала.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, БпЛА Молния, Виктор Коваленко, золочевская громада;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 20:59;