Два человека пострадали из-за ударов БпЛА за прошедшие сутки на Харьковщине
В течение 13 июня российские БпЛА атаковали населенные пункты Харьковского, Лозовского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов, сообщает Нацполиция.
Против гражданского населения оккупанты использовали беспилотники.
В Лозовском районе в результате удара БпЛА ранена 58-летняя женщина, находившаяся на улице в момент взрыва.
В результате вражеских обстрелов поврежден дом в поселке Казачья Лопань Харьковского района. Также каретой скорой доставили в харьковскую больницу 38-летнего жителя поселка Казачья Лопань. Мужчина получил взрывную травму, когда ехал на велосипеде по дороге и рядом с ним взорвался неизвестный снаряд.
В поселке Шестаково Чугуевского района в результате удара российского дрона повреждены техника и автомобиль гражданского предприятия.
Россияне ударили БпЛА по селу Сухой Яр Изюмского района, повредили кровлю и забор частного домовладения.
Из-за вражеских обстрелов в селе Троицкое Купянского района повреждены окна в доме. В селах Яичное, Плоское и Шиповатое повреждены частные дома. В поселке Великий Бурлук в результате удара россиян повреждены окна в кафе.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 09:54;