Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео)

Происшествия 18:11   23.03.2026
Елена Нагорная
Редкий российский БпЛА «Скат» за $400 тысяч сбили на Харьковщине (видео) Скриншот

Российский беспилотник «Скат-450М» уничтожили на Южно-Слобожанском направлении пограничники-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Стрикс».

«Скат-450М» — редкий дрон, который противник использует для ведения глубокой аэроразведки, сообщают в Государственной пограничной службе.

Ориентировочная стоимость такого беспилотника – около 400 тысяч долларов. Его уничтожение лишает военных РФ возможности эффективно вести разведку на значительной глубине и снижает точность поражения целей, отметили в ГПСУ.

В подразделении также добавили, что за все время полномасштабной войны было уничтожено от 10 до 20 таких эксклюзивных аппаратов. Россияне используют их для наведения ОТРК «Искандер».

Видео: РУБпАК «Стрикс»

Как сообщала МГ «Объектив», в течение недели с 16 по 22 марта россияне запустили по Харьковщине одну ракету, 40 КАБов, 32 БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», 16 «Молний», 24 FPV-дронов, тип еще 68 БпЛА устанавливают.

Читайте также: Под Харьковом — «прилет» БпЛА: атаковали неработающий торговый объект

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 18:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский беспилотник «Скат-450М» уничтожили на Южно-Слобожанском направлении пограничники-аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Стрикс».".