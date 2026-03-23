Live

Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов

Записано 11:57   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего, будут ли в Харькове устанавливать солнечные панели в медицинских учреждениях. 

Вопрос, объяснил ведущий, стал актуален после того, как солнечные панели появились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона

«Мы уже работаем с нашими международными фондами в рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад. И мы получаем от них солнечные батареи. И не только мы, мы дали возможность сегодня работать другим городам и громадам Украины. Я имею в виду прифронтовые города и громады Украины. Для того чтобы они тоже получали солнечные батареи и устанавливали их в том числе и в больницах и медицинских учреждениях. И такая работа будет продолжаться и дальше», – акцентировал Терехов.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в военно-медицинском клиническом центре Северного региона появилась собственная солнечная электростанция. На крышах корпусов завершили монтаж панелей, а в подвальном помещении установили аккумуляторы. Электроэнергии собственной генерации теперь хватит на бесперебойное питание важнейших отделений: операционного блока, реанимаций и приемного отделения, отмечали на странице больницы в Facebook.

Читайте также: Ночные «прилеты» по Чугуевщине: в прокуратуре показали фото разрушений

Популярно
Новости Харькова — главное за 23 марта: ВСУ не подтверждает продвижение РФ
23.03.2026, 12:13
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026, 13:40
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
23.03.2026, 06:00
Война между блогерами разгорелась в РФ: причиной раздора стал Купянск
23.03.2026, 11:08
На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State
23.03.2026, 07:15
Продвинулся ли враг на Харьковщине? В ВСУ опровергли данные DeepState
23.03.2026, 12:09

Новости по теме:

22.03.2026
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
20.02.2026
«Люди даже не знают, что нет света»: что сделали в городе на Харьковщине 📹
21.05.2025
Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч
22.05.2025
«Это не про экономию»: есть ли толк от солнечных батарей в Харькове и области
27.03.2025
Гибридная солнечная электростанция появилась в Харькове на средства Норвегии


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
