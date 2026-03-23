Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего, будут ли в Харькове устанавливать солнечные панели в медицинских учреждениях.
Вопрос, объяснил ведущий, стал актуален после того, как солнечные панели появились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона
«Мы уже работаем с нашими международными фондами в рамках Ассоциации прифронтовых городов и громад. И мы получаем от них солнечные батареи. И не только мы, мы дали возможность сегодня работать другим городам и громадам Украины. Я имею в виду прифронтовые города и громады Украины. Для того чтобы они тоже получали солнечные батареи и устанавливали их в том числе и в больницах и медицинских учреждениях. И такая работа будет продолжаться и дальше», – акцентировал Терехов.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что в военно-медицинском клиническом центре Северного региона появилась собственная солнечная электростанция. На крышах корпусов завершили монтаж панелей, а в подвальном помещении установили аккумуляторы. Электроэнергии собственной генерации теперь хватит на бесперебойное питание важнейших отделений: операционного блока, реанимаций и приемного отделения, отмечали на странице больницы в Facebook.
Если вам интересна новость: «Будут ли харьковские больницы работать от солнечных батарей, ответил Терехов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 11:57;