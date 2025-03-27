Гибридная солнечная электростанция появилась в Харькове на средства Норвегии

В Харьковской городской клинической больнице благодаря правительству Норвегии теперь есть солнечная электростанция.

Она обеспечит бесперебойное электроснабжение для нужд более 11 тыс. пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями ежегодно, сообщает Харьковский горсовет. Это покроет до 100% потребностей больницы днем и обеспечит стабильную работу кардиологии и реанимации даже во время блекаутов.

Установка оборудования произошла в рамках проекта Программы развития ООН при финансировании правительства Норвегии.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что электростанция позволит больнице ежегодно экономить около 1,5 млн. грн. И эти средства город направит на развитие медучреждения.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и социальной инклюзии Норвегии Тонье Бренна сообщили, что программа поддержки предполагает установку солнечных электростанций в восьми больницах и пяти школах Харькова.