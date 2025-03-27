Гібридна сонячна електростанція з’явилася у Харкові за кошти Норвегії

У Харківській міській клінічній лікарні завдяки уряду Норвегії наразі є сонячна електростанція.

Вона забезпечить безперебійне електропостачання для потреб понад 11 тис. пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями щорічно, повідомляє Харківська міськрада. Це покриватиме до 100% потреб лікарні в денний час і забезпечуватиме стабільну роботу кардіології та реанімації навіть під час блекаутів.

Встановлення обладнання відбулося в рамках проєкту Програми розвитку ООН за фінансування уряду Норвегії. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що електростанція дозволить лікарні щороку заощаджувати близько 1,5 млн грн. І ці кошти місто спрямує на розвиток медзакладу.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде і міністр праці та соціальної інклюзії Норвегії Тоньє Бренна повідомили, що програма підтримки передбачає встановлення сонячних електростанцій у восьми лікарнях та п’яти школах Харкова.