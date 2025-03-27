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НП на городі: жінка поранена через вибух невідомого снаряду на Харківщині

Події 21:01   27.03.2025
Оксана Якушко
НП на городі: жінка поранена через вибух невідомого снаряду на Харківщині

Інцидент на городі стався 27 березня у селищі Андріївка Ізюмського району, повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета на городі постраждала 36-річна жінка. З осколковими пораненнями її ушпиталили.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 21:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент на городі стався 27 березня у селищі Андріївка Ізюмського району, повідомили у ДСНС.".