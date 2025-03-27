НП на городі: жінка поранена через вибух невідомого снаряду на Харківщині

Інцидент на городі стався 27 березня у селищі Андріївка Ізюмського району, повідомили у ДСНС.

Внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета на городі постраждала 36-річна жінка. З осколковими пораненнями її ушпиталили.