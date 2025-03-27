НП на городі: жінка поранена через вибух невідомого снаряду на Харківщині
Інцидент на городі стався 27 березня у селищі Андріївка Ізюмського району, повідомили у ДСНС.
Внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета на городі постраждала 36-річна жінка. З осколковими пораненнями її ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 21:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент на городі стався 27 березня у селищі Андріївка Ізюмського району, повідомили у ДСНС.".