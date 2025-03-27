ЧП на огороде: женщина ранена из-за взрыва неизвестного снаряда на Харьковщине
Инцидент на огороде произошел 27 марта в поселке Андреевка Изюмского района, сообщили в ГСЧС.
В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета пострадала 36-летняя женщина. С осколочными ранениями ее госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ГСЧС в Харьковской области, огород, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент на огороде произошел 27 марта в поселке Андреевка Изюмского района, сообщили в ГСЧС.".