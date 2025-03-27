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ЧП на огороде: женщина ранена из-за взрыва неизвестного снаряда на Харьковщине

Происшествия 21:01   27.03.2025
Оксана Якушко
ЧП на огороде: женщина ранена из-за взрыва неизвестного снаряда на Харьковщине

Инцидент на огороде произошел 27 марта в поселке Андреевка Изюмского района, сообщили в ГСЧС.

В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета пострадала 36-летняя женщина. С осколочными ранениями ее госпитализировали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 21:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент на огороде произошел 27 марта в поселке Андреевка Изюмского района, сообщили в ГСЧС.".